Game of Thrones Winter is Coming ist ein Browser-Strategiespiel, in dem du in Wettstreit um den Thron von Westeros trittst. Gründe deine eigene Dynastie und führe sie zum Sieg im Kampf um den Thron. Entwickle deine Festung, bilde das Heer aus und führe es entsprechend im Kampf. Wenn du ein Fan dieser Fernsehserie bist, wird dich die Tatsache freuen, dass du viele Figuren dieses Universums treffen wirst. Im Spiel können wir Bündnisse schließen, den Bündnissen beitreten oder gegen anderen Spieler kämpfen (PvP) und dank der gut ausgedachten Strategie gewinnen. Warte länger nicht, schließe dich an Game of Thrones Winter is Coming schon heute an!