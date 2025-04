Per ricevere Pietre dell'Anima ricordati di confermare in-game l'indirizzo email!





Game of Thrones Winter is Coming è un browser game di strategia, nel quale rivaleggerai per il trono di Westeros. Crea la tua nobile casata e portala alla vittoria nella guerra per il trono. Sviluppa la tua fortezza, addestra le truppe e guidale in battaglia. Se sei un fan della serie tv, sarai sicuramente contento del fatto che, lungo la strada, incontrerai molti personaggi di questo universo. Nel gioco possiamo creare o unirci ad alleanze, o addirittura, combattere contro altri giocatori (PvP) e vincere grazie a strategje ben programmate. Non aspettare, unisciti a Game of Thrones Winter is Coming ancora oggi!