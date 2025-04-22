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Game of Thrones Winter is Coming

Game of Thrones Winter is Coming

Game of Thrones Winter is Coming

Information

To get your Soul Gems remember to confirm your in-game email address!


Игра престолов Winter is Coming - это браузерная стратегическая игра, в которой ты будешь бороться за престол Вестероса. Создай свой собственный благородный дом и приведите его к победе в борьбе за трон. Развивай крепость, обучай свою армию и отправляй их в бой. Если ты поклонник сериала, будь уверен, что ты встретишь на своем пути множество персонажей из этой вселенной. В игре мы можем создавать или вступать в альянсы, или наоборот, сражаться с другими игроками (PvP) и побеждать благодаря хорошо продуманной стратегии. Не жди, присоединяйся к Игре престолов, зима наступает сегодня!

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