Flower Knight Girl to japońska gra przygodowa, w której prowadzisz szlachetny Zakon Rycerzy Kwiatów. Tysiące lat temu świat Ogrodów Wiosennych oblegał Prorok Zagłady, Król owadów, któremu towarzyszył legion szkodników. Odtąd Rycerze Kwiatów toczą wojnę z chaosem, który stara się pochłonąć świat.



Do wynajęcia jest ponad 80 dziewczyn, każda z oddzielnymi zdolnościami, statystykami i artworkiem, a wraz z przebudzeniem postaci zmienia się jej wygląd oraz pojawiają się nowe i ulepszone umiejętności. Gracze mogą stworzyć kilka drużyn, które może natychmiast zaangażować w bitwę. Zadania mają element kooperatywny, który pozwala na wykorzystanie jednej drużyny dziewcząt należących do innego gracza. Walka w grze jest w zasadzie zautomatyzowana poza specjalnym atakiem AoE, Solar Blast, kóry można wykorzystać dopiero wtedt, gdy Wskaźnik Światła gracza jest wypełniony do maksimum.





Wasze oddziały Rycerzy Kwiatów będą walczyć z ośmioma niszczycielami, aby w końcu zniszczyć siły wroga! Dowodząc, wyposażając i trenując odegrasz fundamentalną rolę w zwycięstwie nad tym wielkim złem.