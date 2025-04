Flower Knight Girl est un jeu d'aventure japonais dans lequel vous dirigez un noble Ordre des Chevaliers de Fleurs. Il y a des milliers d'années, le monde du Jardin de Printemps a été assiégé par le Prophète de la Destruction, le Roi des insectes, accompagné d'une légion de ravageurs. A partir de maintenant, les Chevaliers des Fleurs font la guerre contre le chaos qui tente de dévorer le monde.



Il y a plus de 80 filles à louer, chacune avec des capacités séparées, des statistiques et des apparences différentes. L'éveil du personnage change leur apparence et ajoute des nouvelles compétences et les améliore. Les joueurs peuvent créer plusieurs équipes qui peuvent être immédiatement impliquées dans la bataille. Les tâches ont un élément coopératif qui permet l'utilisation d'une équipe de filles appartenant à un autre joueur. Le combat dans le jeu est essentiellement automatisé, sauf pour une attaque AoE spéciale, Solar Blast, qui ne peut être utilisée que lorsque l'indice de lumière du joueur est rempli au maximum.



Vos troupes de Chevaliers de Fleurs se battront avec huit destructeurs pour finalement détruire les forces ennemies ! Commandez, équipez-vous et entraînez-vous pour jouer un rôle fondamental dans la victoire contre le mal ultime.