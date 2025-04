Flower Knight Girl è un gioco di avventura giapponese in cui conduci l'Ordine dei Cavalieri di Fiori. Migliaia di anni fa, il mondo dei Giardini di Primavera era assediato dal Profeta della Distruzione, il Re degli Insetti, accompagnato da una legione di parassiti. D'ora in poi, i Cavalieri di Fiori fanno la guerra per il mondo che è distrutto dal caos.



Ci sono oltre 80 ragazze da assumere, ognuna con abilità diverse, statistiche e artwork. I giocatori possono creare diverse squadre che possono coinvolgere nella battaglia immediatamente. I compiti hanno un elemento cooperativo, che ci permette di usare la squadra delle ragazze di un'altro giocatore. Il combattimento nel gioco è fondamentalmente automatico tranne uno speciale attacco AoE, Solar Blast, che può essere usato dal giocatore solo quando il suo Indice di Luce è riempito al massimo.



Le tue squadre di Cavalieri di Fiori combatteranno con otto distruttori per finalmente distruggere le forze nemiche. Svolgerai un ruolo fondamentale nella vittoria su questo grande male.