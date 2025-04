Flower Knight Girl é um jogo japonês de aventura onde lideras o teu nobre Ordem dos Cavaleiros de Flores. Milhares de anos atrás, o mundo de Jardins da Primavera foi cercado por um Profeta do Destruição, também conhecido como o Rei de Insectos, acompanhado por um legião de parastias. A partir de agora, os Cavaleiros de Flores estão a fazer a guerra contra o caos que está a tentar devorar este mundo.



Há mais de 80 meninas para alugar, com as habilidades, estatísticas e obras de arte diferentes, e ao despertar a personagem, muda também a sua aparência e os novas habilidades mais avançadas são adicionadas. Os jogadores podem criar algumas equipas que podem estar envolvido imediatamente numa batalha. As tarefas têm os elementos de cooperação que permite usar uma equipa de meninas que pertença ao outro jogador. As batalhas no jogo são basicamente todas automatizadas, excepto por o ataque AoE especial, Solar Blast, que pode ser utilizado só quando o Light Index do jogador está cheio ao máximo.



Os teus exércitos de Cavaleiros de Flores vão lutar com os oitos destruidores para finalmente acabar com as forças inimigas! Comanda, junta o teu equipamento e dá a formação ao teu exército para desempenhar um papel fundamental na vítoria sobre o grande mal.