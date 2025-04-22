Rain

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Flower Knight Girl

Flower Knight Girl

Flower Knight Girl

Information

Flower Knight Girl это японская приключенческая игра, в которой вы возглавляете почтенным Орденом Цветочных Рыцарей. Тысячи лет назад мир Весеннего Сада был осажден Предвестником Ужаса, Корольом насекомых в сопровождении с легионом вредителей. С тех пор Цветочные рыцари ведут войну против ползучего хаоса, который стремится поглотить ее.

Более 80 девушек доступны для найма, каждая с отличными способностями, статистиками и дизайном, а с пробуждением персонажа появляются новые и увеличенные способности. Игроки могут создавать несколько команд девушек, чтобы сразу вступать в бой. Миссии имеют кооперативный элемент, который позволяет вам использовать одну команду девушек, принадлежащую другому игроку. Борьба с игрой в основном автоматизирована вне специальной атаки AoE, Solar Blast, применимой, когда Light Gauge игрока заполняется до максимума.

Ваши отряды Рыцарей Цветов будут воевать с восемьюножнами разрушителями, чтоб в конечном уничтожить силы врага! Командуя, экипируя и тренируя Рыцарей Цветов, вы сыграете фундаментальную роль в победе над этим великим злом. Испытайте это прямо сейчас!




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6 replies

Last reply: Jan 27, 2022

never heard of this game before

1 replies

Last reply: Sep 6, 2020

the heck is this

8 replies

Last reply: Jan 14, 2020

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