Dołącz do Elvenar już dziś i opowiedz się po stronie Elfów lub Ludzi w odwiecznej rywalizacji pomiędzy pradawną magią, a mieczem i toporem.

Elvenar, to kolejna gra przeglądarkowa studia InnoGames, odpowiedzialnego za takie produkcje jak Plemiona, Grepolis czy Forge of Empires. Kolejna, co nie znaczy gorsza, o czym też twórcy starają się nas przekonać na każdym kroku. W przeciwieństwie do innych gier tego studia, tutaj wybieramy rasę, w której władcę chcemy się wcielić - Elfów lub Ludzi. Naszym głównym celem jest ekspansja - rozbudowa naszej osady od malutkiej wioski, do potężnego miasta.

Jeśli wymienione wcześniej pozycje przykuły Twoją uwagę, to sięgnij po Elvenar już teraz i zagraj w ich ulepszoną, magiczną odsłonę.