Присоединись к Elvenar уже сегодня и сражайся силам эльфов или людей в вечном соперничестве между древней магией и мечом, топором.



Elvenar - это очередная браузерная игра, созданная InnoGames, которая создала такие игры, как Tribal Wars, Grepolis или Forge of Empires. «Еще одна игра в браузере», но на уровне остальных, и создатели делают все, чтобы убедить нас в этом. В отличие от других игр этой команды, в Elvenar, мы должны выбрать расу, которой хотим играть ee как Повелитель. Наша цель это расширение - развитие нашего поселения из маленькой деревни в могучий город.



Если названия игр, о которых упоминалось выше, привлекли Твоё внимание, тогда Ты должен сыграть в Elvenar прямо сейчас!

