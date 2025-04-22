Rain

Gem2

unranked rank iconkathrine80: i just withdraw some coins admin rejecet my withdraw
unranked rank iconkathrine80: i just complete offers admin - my all coin
unranked rank iconkathrine80: this site fack or scam
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Elvenar

Elvenar

Elvenar

Information

Присоединись к Elvenar уже сегодня и сражайся силам эльфов или людей в вечном соперничестве между древней магией и мечом, топором.

Elvenar - это очередная браузерная игра, созданная InnoGames, которая создала такие игры, как Tribal Wars, Grepolis или Forge of Empires. «Еще одна игра в браузере», но на уровне остальных, и создатели делают все, чтобы убедить нас в этом. В отличие от других игр этой команды, в Elvenar, мы должны выбрать расу, которой хотим играть ee как Повелитель. Наша цель это расширение - развитие нашего поселения из маленькой деревни в могучий город.

Если названия игр, о которых упоминалось выше, привлекли Твоё внимание, тогда Ты должен сыграть в Elvenar прямо сейчас!

Recent Forum Posts

Is Elvenar still alive?

6 replies

Last reply: Oct 25, 2024

No gems for this game. Sad.

24 replies

Last reply: Jul 9, 2022

Was Elvenar removed?

13 replies

Last reply: Jan 30, 2022

Is elevanar worth it?

31 replies

Last reply: Jan 30, 2022

is this game good ?

41 replies

Last reply: Jan 30, 2022

2nd task is broken

10 replies

Last reply: Oct 25, 2021

Elvenar Quest 2

12 replies

Last reply: Aug 9, 2021

Give me good comments abouth this game

14 replies

Last reply: Jun 27, 2021

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