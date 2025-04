Rejoignez Elvenar dès maintenant et choisissez le côté des Elfes ou Humains dans le combat eternel entre la magie ancienne et l'épée et l'hache.



Elvenar est encore un autre jeu de navigateur créé par le studio InnoGames étant responsables des produits comme la Guerre Tribale, Grepolis ou Forge of Empires. Un autre jeu, qui n'est pas pire que les autres - les créateurs se piquent d'honneur pour nous en persuader. Contrairement aux autres jeux de ce type, Elvenar nous donne un choix de race dont nous voulons devenir le souverain - les Elfes ou les Humains. Notre but principal est l'expansion - le développement de notre colonie à partir d'un petit village jusqu'à une grande ville.



Si les jeux que nous avons mentionné ci-dessus vous sont familiers, nous vous invitons à rejoindre Elvenar !