Junta-te hoje a Elvenar e integra-te às forças dos elfos ou dos humanos na eterna rivalidade entre a magia ancestral e a espada e o machado.



Elvenar é um outro jogo de navegador criado por InnoGames, que criou jogos tais como: Tribal Wars.Grepolis ou Forge of Empires. "Outro jogo de navegador", mas não pior do que os outros e os criadores estão a fazer tudo que possível para convencer-nos disso em cada turno. A diferencia dos outros jogos desta equipa é que em Elvenar, temos que escolher a carreira do governante que queremos encarnar: o governante dos Elfos ou Humanos. Nosso maior objetivo é a expansão, para desenvolver a nossa colónia duma pequena aldeia até uma poderosa cidade.



Se os títulos de jogos que mencionamos anterioramente chamam a tua atenção. com certeza tens que jogar Elvenar agora!