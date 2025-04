Comincia oggi a giocare a Elvenar e schierati da parte degli elfi oppure uomini in un'infinita lotta tra magia legendaria e spada e ascia. Elvenar è un altro browser game prodotto da InnoGames che ha già creato Tribal Wars, Grepolis o Forge of Empires, e InnoGames continua a provare a convincerci che questo gioco non è meno interessante e coinvolgente da quelli precedenti. A differenza dalle altre produzioni di questa compagnia, qui possiamo scegliere una razza di cui sovrano vogliano diventare - elfi oppure uomini. Il nostro obiettivo principale è quello di espandere i nostri territori, cioè sviluppare la piccola colonia per poi trasformarla in una potente città.



