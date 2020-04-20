Как поднять скины на SKINSWIPE???

Jaks87

1.У тебя есть вкладка Обменяться туда тебе могут предлагать пользователи свои скины в обмен на твои и чаще всего ты можешь выйти в + от их них предложений.2.В скин SKINSWIPE скины или занижены в цене на 0.01 или завышены на 0.02.Поэтому если ты видишь скин за 0.03 он стоит 0.04 ,(граффити непривышены и не завышены в цене)это косаеться только скинов и кейсов.3.Вы можете поднять скинов создав СУПЕРТРЕЙД вы выставляете скин который хотите получить в обмен на свои скины ,и всем пользователям прийдет ваше предложение обмена.