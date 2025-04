Jak szybko zarobić Kamienie Dusz i się nie zmachać?

Każdy z nas lubi posiadać czegoś dużo, by potem móc to wymienić na inne, wartościowe przedmioty. Na Gamehagu są to Kamienie Dusz, które potrzebne nam są, byśmy mogli spełnić swoje marzenia o doładowaniu do danej gry (bądź platformy!) i nie wydać na to ani grosza z portfela lub też konta bankowego. Proste? Proste! Więc jak się do tego zabrać, by nadto się nie zmęczyć?

Jak wiadomo ogromną satysfakcję sprawia nam wydawanie pieniędzy, aby móc zakupić wymarzoną grę, która spoczywa od x czasu na naszej liście życzeń. Jednak przed tym trzeba skądś je wziąć – wychodzę wam naprzeciw ze sposobami, które praktykuję na przyjemne, stosunkowo szybkie zarabianie Kamieni Duszy.

1) Codzienne logowanie się.

Brzmi to banalnie – logujesz się i co? Dostajesz pięć kamieni dusz za zwykłe wejście na stronę, jednak po tygodniu codziennego logowania się, dostajesz, oprócz codziennych pięciu kamieni, dodatkowe dwadzieścia! Daje to nam już pięćdziesiąt pięć kamieni w tygodniu, a dwieście dwadzieścia w miesiącu. Brzmi dobrze, prawda? Jest to dobry sposób dla osób, które mają zawalony cały najbliższy tydzień (lub też miesiąc/dłuższy okres czasu), dzięki któremu cały czas będą na plusie, a także dobry dodatek dla tych, którzy mają czas na wykonywanie gier. W końcu zalogować się, chociażby w drodze do szkoły/pracy lub z niej, nie jest trudno.

2) Mini-gierki.

Mozolny sposób, aczkolwiek skuteczny. Mini-gierki mogą nam dać pięć Kamieni Dusz na dziesięć minut. Dobrze jest praktykować ten sposób, robiąc co innego. Przykładowo – jedną rękę trzymamy na myszce, wyczekując, by móc jak najszybciej kliknąć Kamień, gdy ten się pojawi, a drugą przeglądamy coś na telefonie, tudzież robimy coś innego. Sposób w większej mierze dla tych, którzy mają podzielną uwagę.

3) Wykonywanie mniej wymagających gier.

Mniej wymagające gry (takie, które praktycznie nie potrzebują naszej pomocy, a poziom się wbija) typu Shakes&Fidget, Hero Zero, SAO’s Legend, Big Bang Empire czy League of Angels II (oraz pozostałe). W przypadku SAO’s Legend możemy po prostu zostawić grę samą ze sobą, a poziom wbije się sam. Także można na luzie pójść coś zjeść, wypić, obejrzeć, a gra zrobi wszystko za nas. Natomiast pozostałe gry potrzebują naszej inicjatywy – trzeba wybrać misję (bądź lokację w League of Angels II), najlepiej tę, która daje najwięcej punktów doświadczenia. Zwykle trwają one do piętnastu minut, więc śmiało można za ten czas coś porobić, a potem wrócić, zaliczyć misję i rozpocząć kolejną. Proste, prawda? A także przyjemne! Po wbiciu określonego poziomu (tudzież ukończeniu innego questa) robimy screena i wysyłamy, czekając na upragnione Kamienie Dusz.

4) Wykonywanie kilku zadań naraz.

Jak w poprzednim punkcie opisałam – mniej wymagające gry robią praktycznie wszystko za nas, wystarczy jedynie kliknąć jakiś przycisk raz na kilkanaście minut. A gdyby tak robić kilka rzeczy jednocześnie? Osobiście robiłam zadania do trzech gier naraz (Shakes&Fidget, Hero Zero oraz Big Bang Empire) w czasie przeglądania internetu, co jakąś chwilę zaliczając misje i biorąc kolejne. Tak oto trzy zadania były gotowe w prawie jednakowym czasie!

5) Znajomi.

Masz znajomego, grającego w grę, do której punktów nie zdobyłeś? Spędza na niej kilka godzin o ile nie cały dzień? To twoja przepustka! Doświadczeni gracze zwykle znają różne sztuczki na przyspieszenie, ominięcie i usprawnienie danych rzeczy, także jeśli posiadasz takiego znajomego – podpytaj! Możesz zdobyć cenne informacje, które pomogą ci szybciej wykonać zadanie.

6) Pozostałe

Wykonywanie zadań tych bardziej wymagających gier najlepiej wykonywać wtedy, kiedy mam dużo czasu lub rozłożyć sobie je na kilka dni. W końcu nie ma pośpiechu, punkty nie zając – nie uciekną.

Pamiętajmy też, że punkty otrzymujemy za udzielanie się na forum, tworząc jego zawartość (między innymi artykuły, recenzje) oraz za zapraszanie znajomych. Warto mieć to na uwadze.

Dobrą opcją jest też wykonywanie ofert, gdy aktualnie czegoś potrzebujemy – za (przykładowo) zamówienie czegokolwiek w empiku otrzymujemy 100 Kamieni Dusz za praktycznie nic. Przyjemne z pożytecznym – dostajemy zamówienie i Kamienie.