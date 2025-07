Odchodzę z Gamehaga. Nawet nie musicie się pytać dlaczego.

Super_Sejf Pogorszyliście tą stronę 500x bardziej niż wcześniej, znowu daliście mi jakąś głupią magiczną tarczę która tylko uprzykrza życie, nie ma żadnych nagród ani nawet zadań do zrobienia, a jak będę próbował zrobić jakieś zadanie, to pisze że ta strona nie istnieje. Zrobiliście z tej strony g*wno. Pozdro.

Super_Sejf I zapomniałem jeszcze powiedzieć, że jeszcze jak chcę kupić którąkolwiek nagrodę, to pisze "Ta nagroda jest obecnie niedostępna"

wal1970 Od trzech dni mam tak samo .KD zmienili na $,logowanie nic nie daje ,stan konta został wyzerowany,potem przywrócony,zmniejszony.Zostaję Żabą za 10 dni potem za 9,dzisiaj za 8 apo 5min. znowu za 10 dni.Strona jest chyba zhakowana lub w likwidacji.





Super_Sejf U mnie było dokładnie tak samo. Na starym koncie kupiłem sobie premium na 2 miesiące i zatrzymało mi żabę, a kiedy mi się skończyło to potem zamieniłem się w żabę, potem w ropuchę aż tak do wyzerowania konta, jakieś pół roku temu założyłem nowe. Pisało jeszcze było że będę żabą za 11 dni, a gdy odświeżyłem stronę to pisało że za 8 dni, a kiedy jeszcze raz ją odświeżyłem to pisało że za 6 dni a teraz za 4. Ta strona to teraz po prostu g*wno.

naamee :rage:Mi zabrali nagrody z "twoje przedmioty"





Super_Sejf Mi też!!! Wysyłali mi właśnie 1000 Złotych Orłów za prawie 6000 kamieni dusz i mi to usunęli! I kiedy kliknę żeby zrobić to zadanie z media expert, to pisze "405:" i wściekła misty.

Super_Sejf Kupiłem skrzynkę Minecraft za 850 kamieni dusz i pisze że wystąpił błąd!!! Z naładowaną skrzynką kamieni za 600 kamieni dusz to samo!!! Właśnie zmarnowałem 1450 kamieni dusz!!! Nawet nie da się tego oddać!!! Czysty scam!!!

naamee Mam weekly chest ale są puste :rage:.Ja strace 50 albo 70 zł tego co było w weekly chest nie licze .



Super_Sejf Uwaga, to ostatni dzień w którym używam Gamehaga!!! 2 lata ufania, a tu nagle pojawia się takie coś!!!

naamee Warto jeszcze sprawdzi kto nas oszukał (https://gamehag.com/pl/rodo) i wszukaci np. NIP w google zapiszaci sobie te imiona i nazwiska



Super_Sejf ok ok ok ok