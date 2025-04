mehdii_mohamed

Bonjour tout le monde alors voila pour ce qui on du mal à farm rapidement ou xp rapidement alors c'est simple il faut que vous attaqué de nombreuse base style niveaux 2 voir niveaux 3 ça XP pas mal en 20 minute de jeux niveaux 7 de plus amélioré le plus possible les maison crée les fermes etc ça xp vraiment pas mal je sais je me suis arrêté au niveaux deux de toute mes construction et je peux encore continué si vous savez des pièces acheté les boost xp 25 000 xp ce qui vous feras monté de niveaux rapidement franchement le jeux est cool et simple il faut construire plein de batti attaqué plein de personne au petit level et croyez moi en 1 semaine les niveaux 20 vous les faites voila j'espère vous aidez de plus aidé vos combattant a évolué acheté vous des armures :)