Słabo - nie wypłacają kamieni dusz

ClementinexE Wykonałam zadanie - rozegraj 7 bitew, okręt też mam. Odrzucili, napisałam do suportu i oczywiście dostałam info, że "coś poszło nie tak i nie możemy zaakceptować tego zadania. Oto co mogło pójść nie tak, gdy wykonywałaś to zadanie: używanie VPN, brak kliknięcia w nasz link rejestracyjny, używanie produktów od tego dewelopera w przeszłości, AdBlock, lub inne oprogramowanie blokujące postęp." - nic z tych rzeczy się nie stało. Niestety, ale utwierdza mnie to w przekonaniu, że KD dostaje co któraś osoba, reszta jest odrzucana bez żadnego konkretnego powodu. Słabe.

Miloszrp Mam identycznie z War Thunder, 8 bitw wygrałem ale miałem 30 zabitych wrogów nie wiem czy przez to czy co innego ale z WOW mi nie chcą już drugiego zadania zaliczyć za 12 bitw rozegranych, a rozgerałem to teraz 13 rozegrałem.



fexiu Powiem tyle że mam dokładnie taki sam problem i *** wam w **** game hag

ZaraMysterywalker Zadanie brzmiało jakoś tak - rozegraj przynajmniej 7 bitew i kup swój pierwszy okręt. Więc tak, nie wiem czemu macie problem, ale mi zaakceptowano ss pierwszego zadania w niecałe 10min. po wysłaniu. 7 bitew pierwszym tierem.. który był na start. Po tym kupiłem swój pierwszy okręt II poziomu, zagrałem 1 bitwę, żeby było go widać w statystykach gry, wszedłem w profil i zrobiłem ss całego ekranu. Wysłałem i pierwsze zadanie wykonane. Kolejne mogę za około 7h.. Trochę minus za czekanie. A co dalej, to się okaże.

ZaraMysterywalker Mała aktualizacja info. Z zadadniem 3 był już problem, wysyłałem ss ze 3 razy i za każdym razem był odrzucany... :/ po około 24h. Że "niby coś poszło nie tak" Byłem cierpliwy, więc tak codziennie gdy odrzucili.. znowu wysyłałem i za 4 razem, akceptowali po około 10min. to samo ss co wcześniej nie. To o co tu chodzi. :) Strona kuleje chyba i to mocno.

ClementinexE Kupiony okręt też miałam :) za drugim razem też odrzucony, tym razem dlatego, że niby nie miałam nowego konta. Klueje mocno.

Feksus Mam tak samo,

Zrobiłem zadanie by rozegrać 7 bitew i odblokować okręt,

zrobiłem to zakładając nowe konto z ich linku i dostałem wiadomość ze nie urzyłem nowego konta,

według mnie to scam i naciąganie

kanver Potwierdzam, od tygodnia nie chcą zaakceptować mi wykonanego zadania. Za pierwszym razem napisali, że nie założyłem nowego konta, co nie jest prawdą, więc założyłem jeszcze jedno konto i ponownie wykonałem zadanie. To zostało odrzucone już dwa razy z powodu "Coś poszło nie tak". Scam.