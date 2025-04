framboza

Witam dzisiaj opisze dla was gre w grafice minecraftowej w której gracze tworzą wlasne gry.

Witajcie pewnie częsc z was ma ją albo przynajmniej slyszala o grze Roblox.



Jest to gra w minecraftowej grafice.



Ta gra zachęca wiele osób do gry ponieważ gracze sami tworzą tam tryby a potem mogą w nie grać.



Walutą w grze są tzw. Robuxy.



Kupujemy za nie ubrania, przedmioty w grach itp.



W Robloxie sterujemy w zależnosci od wybraniej gry ale przeważnie jest to sterowanie wsad i strzalkami.



Jednym z moich ulubionych trybów w robloxie i gdzie gra według mmnie najwięcej polaków jest traitor town.

Gierka opierana na ttt z garrys'moda na którego tutaj zbieram punkty.

Polega ona na tym że jesteśmy detectivem traitorem albo innocentem detectiv i innocenci muszą zabić traitora bądź traitorów a traitorzy mają odwrotna misje ponieważ muszą zabić detectiva i innocentów.





Skoro dalem wam podstawy to przejde do oceny.



+ za pomysl

+ za to ze wciąga na wiele dni,miesięcy,lat (ja gram od 2-3 lat)

+ za nawet spoko grafike

+ za ciągły rozwój gry

+ za to że jest darmowa

- za to że robuxy są drogie

+ za opcje dodawania,grania,pisania ze znajomymi

- za hamskich graczy którzy nie są banowani.



Ogółem moja ocena tej gry wynosi 8,5/10



