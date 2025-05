Farming Simulator w Roblox

Witajcie. W tym artykule chciałbym opowiedzieć o pewnej grze na Roblox'ie , która według mnie jest bardzo niedoceniona. Nazywa się Farming Simulator. Zachęcam do przeczytania.

W tej grze wcielamy się w role rolnika który zbiera zboże różnymi narzędziami, maszynami oraz środkami wybuchowymi.są to przedmioty którymi zbieramy zborze np. sierp, motyka, grabie ale nie tylko... jest ich dużo więcej między innymi: dynamit, odkurzacz, katana., jest ich mało (zaledwie 4), ale dobre są na początek przygody z rolnictwem. Są to: Autko, Traktor, Ciągnik oraz UFO (za Robuxy)są to przedmioty do których zbieramy zboże, które zanosimy do sprzedaży. Jest ich bardzo dużo. Niektóre wyglądają jak owoce, niektóre jak wiatraki, a inne jakjest to waluta która zdobywamy za dotykanie w złotych owoców, które zlatują z nieba co jakiś czas. Za tokeny można kupić Workers którzy będą zbierać zboże, Collections, czyli ile będziemy dostawać za zborze zdobyte od Workers, Time, czyli jak szybko nasi Workers będą pracować.są to oddzielacze od różnych stref, które odblokujemy za pomocą zdobytego zboża. Od nich zależy między innymi to, że za niektórymi bramami jest lepsze zboże, za które dostaniemy lepsze pieniądze.są to misje za które dostajemy pieniądze. Można je znaleźć u NPC, które dają je. NPC z misjami znajdują się w każdej strefie, nawet początkowej. Po za tym jest NPC, który ma nieskończenie wiele questów w celu, żeby ludzie się nie nudzili, tylko mogli jakoś spędzić czas.są to zwierzaki, które możemy kupić jeszcze jako jajko, które się wykluje. Pety dają dużo zboża do ogólnego zbierania przedmiotami. Pets mogą zdobywać lepsze poziomy za samo zbieranie zboża. Zależnie od jajko jak drogie ono jest będą lepsze pety z niego wypadały.są to nagrody, które można odbierać codziennie są to pieniądze i tokeny. (co 24h)gra posiada kody za, które dostaniemy pieniądze i tokeny. Można je znaleźć na social media autora gry., czym ciemniejsze lub czerwieńskie jest zboże, jest ono drożej sprzedawane. na przykład normalne zboże o kolorze skóry ma licznik 1.0, a brązowe 1.6, a czerwone 2.0.Myślę że to wszystko co bym chciał opowiedzieć o tej grze. Mnie bardzo wciągnęła i dużo czasu przy niej spędziłem patrząc jak ścinam zboże ( xD ).Mi samemu nie udało się całkowicie jeszcze ukończyć tej gry lecz zamierzam to zrobić bez wydawania ani 1 Robuxa. Jeśli miałbym powiedzieć o minusach tej gry to to, że jest bardzo rzadko aktualizowana. Do zobaczenia wkrótce!