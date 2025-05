Minecraft e Roblox, qual è il migliore?

Premessa.

Se ne parla spesso tempo nel forum, soprattutto da quando Roblox ha aumentato la sua diffusione in Italia.

Il quesito è molto semplice : qual è il gioco migliore? per tentare di rispondere a questa domanda ho scritto questo breve articolo per delle semplici delucidazioni, ovviamente le conclusioni sono a discrezione del lettore.

Quindi dopo queste poche righe ci tengo a dire che infondo l'unico parametro su cui si possono valutare i due titoli è qual è quello che vi intrattiene di più.

Iniziamo semplicemente col dire che Roblox non è un videogioco, bensì una piattaforma di digitale di videogiochi, infatti roblox è accompagnato da roblox studio, un programma di sviluppo videoludico molto semplice ed efficace, se aspirate a diventare sviluppatori vi consiglio di dargli un'occhiata. Chiarito questo primo punto si può dire che anche Minecraft a modo suo sia una piattaforma per minigiochi o veri e propri giochi associati a Minecraft grazie alle sue infinite mod. Ma il grosso sta nel come sono stati concepiti, uno è nato a tale scopo mentre l'altro era, ed ufficialmente è, un survival game.A questo punto la domanda perde valore, semplicemente non si possono paragonare o meglio non sullo stesso piano, se cercherete survival game fatti bene e dettagliati su Roblox rimarrete molto più delusi rispetto ad un minecraft, magari giocato in server con amici.Un'altra differenza nota è come il gioco / piattaforma viene proposta, Minecraft è a pagamento, anche se spesso aggirato con launcher. Roblox invece è Free-To-Play, anche su Mobile, dove raccoglie gran parte della propria utenza, soprattutto bambini o ragazzi che ne rimangano estasiati per la tantissima scelta dei giochi, si passa da copie di GTA o Battlefield a giochi davvero molto originali, ma dobbiamo sempre ricordarci che Roblox è un F2P, quindi spesso i giochi portano con sé questa componente, molti giochi, sulla scia di Fortnite, hanno solo estetica in vendita od al massimo progressioni più veloci ma allo stesso modo si trova giochi a pagamento o solo "demo" cosa molto difficile su Minecraft, dove il massimo di pagamento, oltre al gioco, può dipendere da un server che offre pacchetti di varia natura.Minecraft nasce più di 10 anni fa ed il suo principale vantaggio era in gameplay innovativo, si può costruire di tutto, si può viaggiare, si può esplorare ed è sopravvissuto nei secoli (in termini videoludici un gioco che vive per 10 anni è un'eternità) grazie alle Mod ed ai server.I server di Minecraft sfruttano le Mod per offrire esperienze nuove ai giocatori, basti pensare alle tantissime modalità di gioco, come Skyblock, Skywars, dungeon, Towny, chi più ne ha più ne metta, Minecraft sopravvive tutt'oggi (oltre al supporto di Microsoft) grazie alla sua lungimirante community che è sopravvissuta al cambio generazionale.