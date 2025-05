Une honte cette Appli......

Je déconseille cette application j'ai passé 20 jours à jouer à un jeu pour gagner 15 000 PA mais quand je veux commander la récompense à chaque fois on me rembourse alors qu'à la base le délai de livraison est de 24h. J'ai perdu temps ! Honteux.

I want pa everyone

C'est nul 1 an pour avoir de l'argent sur un jeu et après, le jeu en question ferme.

j ai eu just cause 4 gratos (60€) donc je suis pas d acord

J'ai gagné battlefied V et GTA donc non c'est fiable :)

