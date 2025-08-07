Is Minecraft cross-platform and how does it work?

B_n Yes, but only Bedrock Edition is truly cross-platform across mobile, console, and Windows.

EpicXx67 Java players can’t play with Bedrock users unless they use mods or server bridges.

DerpWaffle18 Crossplay lets you join friends no matter if they’re on Switch, Xbox, or mobile.

BananaMoo29 You need a Microsoft account to enable full crossplay on all Bedrock platforms.

ElfWalker Realms is a good option for shared worlds that work across devices.

S_erMoo It’s super convenient but not all features (like custom mods) are available.