Is Minecraft cross-platform and how does it work?

Yes, but only Bedrock Edition is truly cross-platform across mobile, console, and Windows.
Java players can’t play with Bedrock users unless they use mods or server bridges.
Crossplay lets you join friends no matter if they’re on Switch, Xbox, or mobile.
You need a Microsoft account to enable full crossplay on all Bedrock platforms.
Realms is a good option for shared worlds that work across devices.
It’s super convenient but not all features (like custom mods) are available.
Java Edition still dominates for custom content but Bedrock is best for multiplayer access.