Znając same hasło nie dasz rady, musiałbyś przypomnieć sobie login lub email.

najlepiej to przez meila ale w takim wypadku to nie pomogę

jeżeli konto jest bardzo stare, to możliwe że zostało usunięte :unamused:

Jeli znasz tylko haslo to nic nie wskrasz ale jesli nielogowales sie na konto powyzej 30 dni konto usuniete

tornister1997

jak napiszesz do support'u i podasz e-mail na którym to konto było zarejstrowane to tak