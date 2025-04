mrWezyr

Jest problem z rejestracja na wota przez gamehag Gdy ja sie rejestrowałem to nie miałem z tym problemów ale jak zapytał mnie kolega o to to nie wiedziałem co zrobić na.Po kliknięciu graj teraz na tej stronie przerzuca mnie na stronę wota a tam tylko play now i pobiera się gra jak sie rejestrować?