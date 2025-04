mcnk

Metin 2 Gra RPG Która zachęciała mnie do zdobycia 100 pkt. Czy warto grać w nią dalej? Przekonaj się! Grafika: Grafika jak na swój "wiek" jest dobra, zwłaszcza jak na grę z 2005 roku, mimo wszystko po grafice nie spodziewajcie się za dużo, bo gra nie ma zbyt dużo efektów, ale przez to każdy może w nią pograć, a naprawdę warto. Ocena 6.5/10 Muzyka: Muzyka w grze przynajmniej mi bardzo przypadła do gustu przez fakt że mamy dość bogaty soundtrack w grze, mianowicie w ustawieniach sami możemy wybrać sobię odtwarzaną ścieżkę dźwiękową która jest świetnie dopasowana do klimatu gry. Ocena 9/10 Błędy/Glicze: Gra jest w 99% wolna od jakich kolwiek błędów przez to że twórcy długo nad nią pracowali po jej wydaniu, serdecznie polecam Ocena 10/10 Ogólnie: Bardzo przyjemna gra na baardzo długie godziny, z dużą ilością ciekawych zadań, wieloma przeciwnikami, przyjaznymi graczami a w dodatku gra jest bardzo rozbudowana, mamy możliwość ulepszania naszej postaci o poszczególne umiejętności dla każdej klasy, tak samo jest ze zbrojami i brońmi których również w grze występuje bardzo wiele Fabuła/Ogółem: Zaczynając grę wybieramy klasę naszej postaci, a do wyboru mamy : -Likan -Ninja -Sura -Wojownik -Szaman Wybieramy również płeć naszej postaci, jeden z dwóch wyglądów postaci, oraz królestwo w którym chcemy zacząć grę. Wybieramy pomiędzy -Chunjo -Jinno -Shinsoo Później do przejścia mamy samouczek w formie zadań który tłumaczy nam podstawowe mechaniki gry, za zadania jesteśmy nagradzani przedmiotami pieniędzmi lub punktami doświadczenia Ogólna ocena 8/10 Dziękuje za przeczytanie i do zaobaczenia w grze.