Zaczynać grać?

Jest popularna, zobaczysz jak zagrasz, szybko sie wchodzi do meczy. Bardzo szybko sie odnajdziesz, poniewaz poczatkowe mecze sa bardzo latwe ( w ogole pierwszych kilka grasz z botami wiec jest az smiesznie bo 8 spokojnie ubijesz :)). Nie znudzi Ci sie na pewno przynajmniej do 6 tiera, wtedy juz wolniej idzie. Ja polecam!

Gra jest fajna i wciągająca,ale polecam z początku bardzo nie grać zbyt dużo,bo jak każda może się znudzić. Jesli wejdziesz w tryb nie grania tylko randomów to naprawdę jest już ciekawie

Nie zgadzam się z tym że gra jest p2w. Pociski gold mozna kupic za kredyty, i ja tak robie. A czołgi premium nie są mocniejsze od tych zdobywanych przez gracza, a czasem są nawet słabsze. A co do tematu, gre polecam, jest przyjemna, chociaz na wyższym poziomie wymagane są już jakies umiejętnosci, np.Znajomość weak pointów,"Wyczucie",Hull down,Side scrap. Ale zanim zdobędziesz VIII tier powinieneś się zorientować o co chodzi.