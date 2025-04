Jaki build na Dariusa?

Co polecacie złożyć na Dariusa, żeby kosić na Topie?

Zależy na kogo ale podstawa to chyba Czarny Tasak

puzuya

Czarny Tasak to Core Item Dariusa, ale co z resztą? Czasem składałem Tytaniczną Hydrę, czasem Manamunę a czasem Trynitkę ale nie wiem co powinienem złożyć, żeby w pełni wykorzystać jego potencjał :/