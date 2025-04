Czy warto zagrać?

Swinkakrystynka

Warto. Epicka gra. Prawdziwy rpg w łatwym wydaniu. Co prawda nie tworzysz własnej historii, ale jeśli wybierzesz Elsworda albo Aishe (do czego achęcam z całego serca fanów opowieści, a nie tylko nawalanki) to będziecie mieli spójną opowieść o losach kolejno spotykanych bohaterów. Dialogi między nimi potrafią rozśmieszyć do łez. Długo grałem Ravenem, ale tak na prawdę warto zacząć Elswordem, Aishą, ewentualnie Reną - ekstra postać, nie tylko ze skilli - pozdro dla panów: )