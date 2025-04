Co myślicie o nowych bohaterach? Xahay i rakan?

MnichuPL Co myślicie o Xayah i Rakanie?

kajetanrychlica Ciekawy pomysł aby wydaci dwuch bochaterów jednoczesinie i że mają ze sobą synergie. Moim zdaniem są fajni, aktualnie zbieram na Xaye

MnichuPL Mi dzisiaj wypadłą z re-roll :p Ogólnie podoba mi się koncept postaci, która najpierw wystrzeliwuje od groma pocisków a potem wraca jes do siebie.



Evaith Xayah fajna a Rakan nie do przebicia w swojej roli

Mefius Zbyt potężni

piooba5 Dostaną nerfa, jak zresztą każdy nowy bohater.





MnichuPL Myślę, że Xayah dostanie nerfa na Q i leciutkiego buffa na E.



Mixo33 opłaca się !!!! kupój bo niedługo osłabią

MnichuPL Aha? Ale ja się nie pytałem czy się opłaca -.- jakbyć nieprzeczytał to napisałem że mi dropło.



MnichuPL Według mnie nie opłaca się kupować Xayah, zawsze kiedy chciałem nią zagrać ktoś mi ją zabierał albo banował. W trakcie tych 10 gier nie miałem innego adc oprócz tristany, więc ją pickowałem. Okazało się, że Xayah wcale nie jest taka dobra, powiedziałbym że jest słaba jak nie wygra early co jest tą postacią prawie niemożliwe. Może po prostu ludzie nie umieją nią grać dlatego, że jest nowa. Co do Rakana to nic do niego nie mam, bardzo fajnie przemyślany support i opłaca się nim grać.



DragonRiderII Jak niemożliwe wygrać w early ?! Nie jest dobra ? A staty 20/5/8 czy 34/4/6 sie ludziom same nabijają no nie ? Faktem jest, że jest dobra i dostanie nerfa (moim zdaniem nie na Q bo nie jest takie świetne) jeżeli gracze zbyt długo nie będą ogarniać techniki walki przeciwko niej. Poza tym to jest nowy bohater czyli ludzie nie wiedzą jak na nią grać więc teraz łatwiej nabić takie staty czy szybko wygrać gre, więc nie spodziewałbym się nerfów już w nastepnym patchu. Z drugiej strony to jest Rito....

MnichuPL No ja bym tak nie powiedzał. To zależy od dywizji bo np u mnie z silverze to każda Xayah ma 0/7/6 i free win jak się na nią gra. Moim zdanie znerfią Q bo to główny dmg a trochę polepszą E i długość roota.



MnichuPL Ludzie nawet nieogarniają combo W AA Q E koleś nie ma pół hp :D



Gromus Rakan to moj nowy main na supp < 3 :thumbsup:

MnichuPL Rakan Kozak! Co do Xayah to mam pewne wątpliwości jak już mówiłem.



cuqierek Hehe taka sytuacja: Rakan się wraca, Xayax ma 20HP enemy supp flashuje po killa, a ona taki recall obok Rakana i razem ELO!

blackmagic no nawet tylko mi się rakan nie podoba

MnichuPL Ludzie po prostu nie umieją tym grać ja się nauczyłem i 24/2/14 :P A tak to na KAŻDĄ Xayah wygrywam.



marcel22pl rakan jest ok ale xayah to noob champ bo nic nie robi ale tylko skuje

;/