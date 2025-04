kajetanrychlica

Moim zdaniem system "pupili" :cat: był dodany tylko dla tego aby urozmaicici grę i żeby nowi gracz się zainteresowali a starzy wrucili do grania. A wyszło to tak że jest to zapychacz i jedyno co robi to marnuje godzine czsu oczekiwania na następną prube walki w biomie a że jest to połączone z walkąw lochah to trzeba zdecybować czy walczyci pupilem czy w lochah. Takie jest moie zdanie a mam aktualnie 250 poziom i gram w to przez cztery lata.:wink: