Suchy149

O-I Experimental

Zalety:

1) Ma tą samą predkość co Crusader;

2) Prowadzi do zabójczego O-I

3) Najlepsza armata zadaje średnio 300 uszkodzeń

4) Przy losowaniu na topie jest zdolny one-shotować III tiery

5) Przy nieprzebiciu Amunicja HE zadaje 150 uszkodzeń [polecam na VII tiey]

6) Ma najlepsze zarobki na piątym poziomie

7) Zrobienie na nim High Calibra to pestka

8) Celne działo

9) Duża penetracja

10) Stockowa haubica 122 mm też daje radę



Wady:

1) Pancerz wykodany z wysokiej jakości papieru

2) W wieżę wejdzie każdy pocisk który ma więcej penietracji niż 80 milimetrów

3) Łatwo padający magazyn amunicji

4) Łatwo się zapala



Ogólnie bardziej polecam O-I Exp. ponieważ sprawia naprzawdę dużo frajdy z gry.