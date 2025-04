Winterek

VIXAMT2 - INFORMACJE/ W odległej przeszłości świata Metin2, niegdyś Shinsoo i Jinno tworzyło całość. Całość... Dopóki Kapitani się ze sobą nie posprzeczali. Od tamtego czasu w krainach zapadł mrok... Na ziemię Shinsoo i Jinno spadły metiny, a miasta były oblężone przez bossy. Młodzi Metińczycy dzielnie stawiali czoła metinom, a w zamian za zniszczenie złowrogich bossów otrzymywali nagrody. Pewnego dnia jeden z Młodych Metińczyków - Algenter, który pochodził z Shinsoo, postanowił założyć gildię aby razem ze swoimi przyjaciółmi niszczyć zło... Niestety... TOP, który był najlepszy w Jinno mu na to nie pozwolił. Oboje toczyli ze sobą wojnę, odkąd jedno potężne królestwo się rozpadło, i gracze zrobili podział na Shinsoo i Jinno. Algenter i TOP byli tak zawzięci do bitwy, iż postanowili zebrać najlepszych wojowników ze swoich królestw, aby zrobić wojnę gildii... Cel był jeden - Mieć miano najlepszego gracza na serwerze. A Ty? Dasz radę pokonać przeciwników i zdobyć miano najlepszego gracza? Linki : Strona Główna: http://vixamt2.pl/ Nasz serwer to 4fun/pvp. Staraliśmy się, żeby balans był dopracowany tak, aby każdemu graczowi PVP sprawiało przyjemność. Na start dostaje się podstawowe eq, oraz wszystko co niezbędne do rozpoczęcia przygody na naszym serwerze. Na naszym serwerze nie potrzeba żadnych ulepszaczy. Dodatkowe Informacje * Nasz serwer posiada 6-7 bon * Dobry balans * Miła administracja * Wiele konkursów, oraz atrakcyjne nagrody. Od Autora Nie będziemy się rozpisywać bardziej, ponieważ nie chcemy wam zdradzić wszystkich szczegółów. To, co najpiękniejszego ukrywa nasz serwer - odkryjecie sami. Nie jest to serwer, który wam się znudzi po 2-3 dniach. Będziemy dodawać nowe aktualizacje, które będą dopasowane do czasu gry na naszym serwerze.