League of Legends poradnik - Hecarim

Klaudistomis

Hecarim jest to postać walcząca w ręcz opierająca się na obrażeniach fizycznych a jednocześnie jest bardzo wytrzymały , a jego główną cecha jest prędkość. 1.Sumoners Spells. Jest głównie grany na jungli wiec gramy na nim smite oraz ghost lub flash , jeżeli gramy na topie można zagrać teleport razem z ghostem lub ignitem zależnie od tego jak ktoś preferuje. Opis Umiejętności : Pasywna Umiejętność . Warpath – Hecarim otrzymuje premię do obrażeń od ataku równa procentowi jego premii do prędkości ruchu. Umiejętność Q Rampage – Hecarim tnie pobliskich wrogów zadając obrażania fizyczne w zasięgu 350 jednostek oraz po dwóch uderzeniach Q zmniejszane jest odnowienie tej umiejętności Umiejętność W Spirit of Dread – Hecarim przez krótki czas zadaje pobliskim przeciwnikom obrażenia magiczne oraz odzyskuje zdrowie równe pewnemu procentowi zadanych obrażeń przeciwnikom. Devastating Charge –Hecarim na krótki czas dostaję premię do prędkości ruchu I może przenikać przez jednostki , gdy uderzy w cel odrzuca go na daną odległość oraz zadaje obrażenia fizyczne zależne od przebiegniętej odległości w której aktywował umiejętność. Onslaught of Shadows – Hecarim wraz z widmowymi jeźdźcami szarżuje zadając obrażenia magiczne w linii prostej oraz gdy trafi cel przeciwnicy uciekają z przerażenia. 2. Skill Order R>Q>E>W Najbardziej opłacalne ulepszanie umiejętności. 3.Masteries Tutaj zostawiam pytanie do was bo będzie to zależne od tego czy chcecie grać agresywnie czy bardziej defensywnie Agresywnie – Ferwor Walki , Dekret Władcy Piorunów lub Przypływ Jeźdźca Fal. Defensywne – Uścisk Nieumarłego , Odwaga Kolosa 4.Runy Czerwone : x9 Armor Pen Żółte : x9 Pancerz Niebieskie : x9 Odporności na magie Esencje : x3 Prędkości ruchu 5.Build W jungli: zaleca się maczetę ale osobiście wolę talizman + miksturka odnawialna lub 3 mikstury życia. Na topie mikstura skażenia lub buty i 4 mikstury życia. Core przedmioty: Moc Trójcy , Czerwony smite pod życie lub obrażenia , Pancerz Umrzyka , Oblicze Ducha , Buty zależne od drużyny przeciwnej oraz Sterak , Archanioł lub Malmoriusa wszystko zależy od przeciwników. Dziękuję za przeczytanie i zachęcam do przeczytania innych moich artykułów.