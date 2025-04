Xenon02

Lubisz j-rpg to tak jak nie lubisz te klimaty to nie polecam. O co chodzi ? O to chodzi że im wyższy lvl uzbrojenia tym bardziej jest skąpa w design (seksizm i tym podobne) i jeszcze te animacje które święcą się jakby ktoś chciał wsadzić ci latarke do oczu. Ale gra ma wielki świat i interesujące lokacje (dawno w to nie grałem ale wiem że dodali dużo nowych klas jak "Valkyria" , "Ninja" oraz chyba dodali nowy świat i lokacje więc jak lubisz pozwiedzać ciekawe miejsca i questy to polecam)