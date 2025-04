Zacznę od tego że jestem gimbuskiem no-lifem i długo grałem w SWTOR . Grałem tylko Impami i nie było to za ciekawe i przerzuciłem się na LOL'A. Czy opłaca się wracać do gry po stroni Repsów.. i zrobić jakiegoś healer'a czy nie ? Pozdrawiam Heketi. ;P

maciek97onr

Bardzo mało gier wychodzi w uniwersum gwiezdnych wojen , a przecież patrząc na ilość fanów może to być maszynka do zarabiania . Jeśli chodzi o SWTOR to przeszli na model free to play i dobrze.