Polski poradnik Riven [PL language]

WSTĘP / INTRODUCTION Witam wszystkich w moim poradniku, mój nick to Fenarid i gram w LoLa od jego początków. Moimi ulubionymi Championami są Varus, Darius i Riven. Niniejszy poradnik dedykowany jest graczom początkującym, którzy jednak pierwszą styczność z LoLem maja już za sobą. Nie twierdzę, że to jedyny słuszny build dla Riven. Jest to jednak build oparty na własnych doświadczeniach oraz inspirowany Best Riven NA, należy pamiętać jednak, że nie ma buildu uniwersalnego i nawet najlepszy, trzeba dostosowywać pod sytuacje w grze. Miłej lektury. Jeśli jednak jesteś totalnym noobem i mimo wszystko chcesz przeczytać ten poradnik oto słowniczek dla Ciebie: AD - Attack Damage (Obrażenia Fizyczne) Carry - zazwyczaj champion który na początku gry jest słabszy a jego moc rośnie wraz z postępem w grze. Jego zadanie polega na zadawaniu jak największych obrażeń drużynie przeciwnej. ADC - Attack Damage Carry (Champion który specjalizuje się w zadawaniu obrażeń fizycznych) AP - Ability Power (Obrażenia Magiczne) APC - Attack Power Carry (Champion specjalizujący się w zadawaniu obrażeń magicznych) CC - Crowd Control (pojecie oznaczające wszelkiego rodzaju umiejętności gdzie tracimy całkowitą lub częściową kontrolę nad Championem. np. Spowolnienia, Ogłuszenia, Przyciągnięcia, itp.) CD/CLD - Cool Down (czas pozostały do ponownego użycia umiejętności) HP - Hit Points (punkty życia) Sustein - przeżywalność, często jako czas, jak długo możemy pozostać na linii nie wracając do bazy Guide Top PLUSY I MINUSY / PROS & CONS Riven jak każdy Champion ma swoje wady i zalety, a jak rzecze Sun Tzu "Poznaj siebie i poznaj swego wroga, tylko wtedy Twoje zwycięstwo będzie całkowite". Głupio się kłócić z martwym Chińczykiem tak więc czas poznać swoje możliwości i ograniczenia. + Duża mobilność + Obszarowy atak + Ogłuszenie + Świetny farmer + Bardzo dobrze się skaluje + Możliwość zrobienia ADC lub Tanka - Zależny od CoolDown'ów - Wrażliwy na CC (ADC) Riven to świetny i wszechstronny Champion. Bardzo dobrze się skaluje przez całą grę, a jak się sfarmi to może śmiało ją wycarrować. Z drugiej strony jeśli twój team nie ma tanka, Riven może spokojnie go zastąpić, z odpowiednimi przedmiotami jest wystarczająco twarda, do tego ma osłonę i świetne umiejętności do uników/uciekania. W Tanku jest też bardzo dobrym inicjatorem ze swoim obszarowym ogłuszeniem. Ponieważ Riven jest bardzo zależna od CD ten build stara się temu zaradzić i jednocześnie wyciągnąć maksimum możliwości z tego Chempiona. Guide Top ZAKLĘCIA / SPELLS Riven może śmiało używać kilku rodzai spelli, z czego jeden jest właściwie obowiązkowy. Jest nim oczywiście Flash, ale po kolei. [PRZYDATNOŚĆ: 10/10] Spell który bardzo często ratuje nam skórę i wyrywa nasz sponiewierany żywot z uścisków śmierci. Zdarza się go również używać ofensywnie aby dogonić uciekającego przeciwnika. Wymaga nieco wprawy i wyczucia. [PRZYDATNOŚĆ: 9/10] Bardzo dobry finisher, ale ponieważ Riven raczej mało kto jest w stanie uciec dlatego osobiście rzadko z niego korzystam. Spell ten również redukuje leczenie więc przydaje się przeciwko niektórym Championom. [PRZYDATNOŚĆ: 9/10] I jeszcze jeden Spell mogący uratować naszą skórę z opresji. Skuteczna obrona przeciwko Championami dysponującymi mocnymi CC. [PRZYDATNOŚĆ: 8/10] Działanie podobne do Heala, włącza tarczę absorbującą obrażenia, działa jednak tylko na Twego Championa ale za to jest nieco mocniejsza od leczenia. [PRZYDATNOŚĆ: 8/10] Kolejny ratujący życie Spell, tym razem jednak możemy uratować nie tylko siebie ale i życie innych osób znajdujących się w pobliżu. [PRZYDATNOŚĆ: 7/10] Exhaust pełni dwie role, spowalnia przeciwnika i zmniejsza zadawane przez niego obrażenia. Całkiem przydatne i można stosować zarówno defensywnie jak i ofensywnie. [PRZYDATNOŚĆ: 7/10] Spell ten powoduje 10s przyspieszenie poruszania się. Przydatny do pościgów jak i wycofywania się na z góry upatrzone pozycje. Pozostałe Spelle uważam za mniej przydatne. Dlatego nie będę ich omawiał. Jeśli ktoś jednak lubi to może jeszcze śmiało stosować Teleport lub Clairvoyance. Guide Top PRZEDMIOTY / ITEMS Na początek bierzemy Elixir of Fortitude, 4x Health Potion i sight ward pozwoli nam to stosunkowo bezpiecznie farmić i uzupełniać ewentualne niedobory życia. Powinien być pierwszym zakupem po powrocie do bazy. Doda nam przeżywalności, nieco obrażeń i life steal'a. Chyba, że uzbieraliśmy tyle golda, że starczy od razu na B. F. Sword. Nie wiele tu do wyjaśniania, podbija zadawane przez Ciebie obrażenia i jest itemem na drodze do Bloodthirstera. W to miejsce można kupić też Vampiric Scepter, zwiększy on nasz sustein na lini. Bloodthirster znacząco zwiększa nasz sustain. Poza tym po naładowaniu go, mamy dodatkowe +30 obrażeń i 6% life steal'a. Dobra rzecz na rozpoczęcie naszego buildu. W tym momencie przeciwnicy powinni już się zorientować, że z Tobą nie ma żartów i będą próbować ratować swoje żałosne istnienia za stalowymi zbrojami. Nic tak dobrze nie popsuje im dnia i niewłaściwie wydanych pieniędzy jak Last Whisper. Jeden z najlepszych przedmiotów defensywnych, olbrzymia ilość punktów życia i jego regeneracja. Jeśli w przeciwnej drużynie jest dużo ADków w to miejsce możemy wziąć Randuin's Omen Czas na jakieś buty. Kieruj się sytuacją i wybierz te które najbardziej Ci się przydadzą. Ten miecz jest zabójcą tanków i wszystkich Czempionów z nadmierną ilością życia. Nie zapominaj używać jego activa przy rozpoczynaniu walki. Spore obrażenia do tego zwiększenie obrażeń obszarowych. Tak naprawdę nie jest to przedmiot kluczowy do buildu i w to miejsce można dać inny, który być może jest nam bardziej potrzebny w obecnej sytuacji. Jeśli masz problemy z przeżywalnością, śmiało można w to miejsce dać drugi defensywny przedmiot. Guide Top JAK GRAĆ / HOW TO PLAY RUNIC BLADE - Pasywna umiejętność, Miecz runiczny Riven gromadzi do trzech ładunków za każdą użytą umiejętność. Obrażenia od ładunków są następnie dodawane do auto-ataków. BROKEN WINGS [Q] - Umiejętność ta może zostać użyta do 3 razy w krótkich odstępach czasu. Riven zadaje 3 uderzenia zadające obrażenia obszarowe, dodatkowo ostatnie uderzenie odrzuca przeciwników na niewielką odległość. Ataki zostają wykonane w miejsce kursora. KI BURST [W] - Umiejętność zadająca spore obrażenia i dodatkowo ogłuszająca wszystkich w koło. Do tego świetnie się skaluje 1:1 Valor [E] - Bardzo przydatna umiejętność zarówno do rozpoczynania walk jak i ucieczki. Użycie powoduje że robimy skok w kierunku kursora i automatycznie włącza nam się osłona. BLADE OF THE EXILE [R] - Bardzo fajne Ulti, Po użyciu zadajemy +20% więcej obrażeń, wszystkie nasze ataki mają większy obszar działania. W przeciągu kilkunastu sekund od użycia możemy użyć jeszcze raz zadając atak dystansowy. HARASSOWANIE [Q]-[AA]-[W]-[AA]-[E] Używaj tej rotacji kiedy przeciwnik stara się podejść bliżej aby farmić minony albo Harassować Ciebie. KONTR-HARASSOWANIE [E]-[AA]-[W]-[AA]-[Q] Używaj kiedy przeciwnik próbuje harassować Ciebie. Wymiana obrażeń powinna być na Twoją korzyść jako, że cześć obrażeń pochłonie Twoja osłona [E]. HARASSOWANIE Z POŚCIGIEM [Q]-[AA]-[W]-[AA]-[Q]-[AA]-[Q]-[AA]-[E] Jeśli jesteś pewien, że możesz wygrać walkę i chcesz zadać jak najwięcej obrażeń zanim przeciwnik się wycofa użyj tej rotacji. ŚCIGANIE PRZECIWNIKA [Q]-[Q]-[E]-[FLASH]-[Q]-AA-[W]-[AA] Przydatne do ścigania przeciwnika uciekającego z małą ilością życia. Lub nurkowania pod wierzę. Używać rozsądnie. MAXIMUM OBRAŻEŃ [R]-[IGNITE]-[Q]-[AA]-[Q]-[AA]-[W]-[AA]-[Q]-[AA]-[E]-[AA]-[R] Rotacja do zadania maksymalnych obrażeń przeciwnikowi. Tym combo można pozbawić przeciwnika całego życia. Używaj tylko jeśli jesteś pewien, że przeciwnik nie zrobi tego szybciej lub nie przerwie Twego ataku ogłoszeniem. Riven jest postacią stworzoną wręcz do walki na górnej linii (TOPie), ale nieźle radzi sobie na każdej linii, choć to jak dobrze zależy już od przeciwnika i Twoich umiejętności. Pierwszą rzeczą jaką powinieneś zrobić jest zdecydować jaką rolę będziesz odgrywał w swoim zespole, jeśli nie macie tanka, powinieneś składać przedmioty defensywne, w innym przypadku, możesz zdecydować się na ADC. Nie inicjuj walk chyba, że grasz buildem pod tanka. Kiedy dojdzie do ganka pamiętaj, że priorytetowym celem jest ADC lub APC drużyny przeciwnej. Jeśli nie macie w drużynie junglera to kiedy tylko możesz bierz czerwonego buffa. Staraj się z drużyną zabijać też jak najczęściej smoka i barona. Kiedy jesteś goniony korzystaj ze swego [Q] i [E]. Dzięki olbrzymiej mobilności i niskim CD powinieneś bez problemu uciec olbrzymiej większości Championom. Jeśli miałeś trudny początek meczu i oddałeś killa przeciwnikowi możesz zminimalizować różnicę w przedmiotach kupując 2x Doran's Blade. Nie żałuj pieniędzy na Warda kosztuje 75g ale może uratować Twoje życie, a wtedy zwraca się parokrotnie. Pamiętaj, że nawet najlepszy build trzeba dopasowywać pod sytuację w grze. Graj mądrze i uważnie, pomagaj Swemu teamowi a zwycięstwo przyjdzie łatwiej. Guide Top DŻUNGLA / JUNGLING 1. Dżunglę powinieneś zacząć od Wraiths'ów. Atakuj największego moba i nie zapominaj o wplataniu AA w combo: [Q]-[AA]-[Q]-[AA]-[Q]-[AA] 2. Idziemy po czerwonego buffa (RED'a). Tutaj również zaczynasz od największego jaszczura, do jego pokonania używasz Smite. 3. Szybko wracasz na linię i pomagasz zgankować przeciwnika. Pamiętaj, że gank nie koniecznie musi się zakończyć zabiciem przeciwnika, jeśli zmusisz go do zużycia flasha lub powrotu do bazy też jest to sukcesem. 4. Powinieneś mieć już znów Smite wiec udajesz się po niebieskiego buffa. wcześniej zapytaj czy nie chce go kolega ze środkowej lini, ponieważ Riven jest on mało przydatny. 5. Następną ofiara naszej nienawiści do zwierząt padną wilki. Ubij je i jeśli masz jeszcze życie udaj się po: 6. Dwa golemy, pamiętaj aby zacząć od największego. Po ich ubiciu wróć do bazy na zakupy i uzupełnienie potionów. W razie problemów na którejś linii, przerwij dżunglę i wspomóż kolegów. Kiedy nadarza się okazja na ganka, wykorzystaj ją. Nie zapomnij też kupić kilka wardów i obstawić nimi rzekę i dżunglę.