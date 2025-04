Fromek12

Witam! Dziś powiem wam jak ja zdobywam diamenty za free w grze Forge of Empires. 1.Po pierwsze należy założyć miasto na każdym ze światów. Następnie czekamy na jakiś event i zbieramy punkty eventowe (np. Gwiazdy) na każdym świecie i gdy będzie możliwy zakup diamentów oczywiście kupujemy:). Konto ma wspólny magazyn diamentów, więc diamenty kumulują się ze wszystkich światów na jedno konto. Po to robi się miasto na wszystkich światach. 2.Drugi sposób to robienie misji z losową nagrodą, gdzie mogą wypaść diamenty. Możemy zwiększyć ilość nagrody perłami architektury. 3.Ostatnią rzeczą dla free diamentów to budowanie studni życzeń, z której wypadają diamenty. Dziękuję za przeczytanie:).