что такое забусти?

murat_durhan Что такое забустить?

DaniXPlay Другой человек берет твой аккаунт и играет на нем у этого человека звание глобал или суприм и он тебя бустит за деньги!

MaxFell можно позвать своего друга который круто играет и сыграть если у него на немного больше звание это буст

Peb9tky Поднятие твоего звания в игре,человеком чей ранг выше твоего

Zadr17 иногда имеют ввиду помочь забраться на какое-нибудь место, например, на сайд А, на дасте