что такое забусти?

Другой человек берет твой аккаунт и играет на нем у этого человека звание глобал или суприм и он тебя бустит за деньги!
можно позвать своего друга который круто играет и сыграть если у него на немного больше звание это буст
Поднятие твоего звания в игре,человеком чей ранг выше твоего
иногда имеют ввиду помочь забраться на какое-нибудь место, например, на сайд А, на дасте
Поднятие твоего звания в игре,человеком чей ранг выше твоего. иногда имеют ввиду помочь забраться на какое-нибудь место, например, на сайд А, на дасте