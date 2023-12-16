режим "pls donate"

buffighter144
buffighter144
Gem17
yejebam156
yejebam156
Gem20
Ivan Ershov
Ivan Ershov
Gem8
Jacob Lyngdoh
Jacob Lyngdoh
Gem16
Bence
Bence
Gem14
buffighter144
buffighter144
Gem9
Atia
Atia
Gem36
Kamilos31
Kamilos31
Gem20
BURGER CUBE
BURGER CUBE
Gem14
Tecna23
Tecna23
Gem12
wagner_perac
wagner_perac
Gem42
Hallan Mero
Hallan Mero
Gem12
bogdanevsukov2
bogdanevsukov2
Gem12
lyz3r1234
lyz3r1234
Gem7
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem8
Atia
Atia
Gem50
Lukas Angel
Lukas Angel
Gem24
Atia
Atia
Gem840
Tecna23
Tecna23
Gem8
ArthursTwin
ArthursTwin
Gem46
Rain

Gem300

novice rank iconrot now: im currently at the gates of valhalla
novice rank iconKamilos31: Is anyone here alive?
apprentice rank iconBURGER CUBE: hi
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconKamilos31: Guys, do you know how to buy a Google Play gift card here with gems?
novice rank iconBence: hi
novice rank iconmirazh: Hello everyone
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Hello
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
Sign in to start chatting

41

0/160

Back to Roblox forum

режим "pls donate"

kosmo244 avatar

kosmo244

December 16, 2023 at 09:47 PM

Расскажу о том, как бесплатно заработать робаксы
kosmo244 avatar

kosmo244

December 16, 2023 at 09:49 PM

в этом режиме легко зарабатывать робаксы, надо потратить немного времени, чтоб создать Донат, но после тебе будут донатить другие игроки, надо лишь придумать какой-нибудь смешной лозунг
Tiransik avatar

Tiransik

December 17, 2023 at 04:04 AM

и как ето зделать?
Sinaka avatar

Sinaka

December 18, 2023 at 02:29 AM

оо я помню этот режим
мне туда робаксов 40 где-то задонатили
Luminx2 avatar

Luminx2

June 5, 2024 at 09:37 AM

стоишь по несколько часов
это важная деталь
и конечно, тех людей, которые хотят задонатить, меньше тех, кому нужен донат, поэтому до вас очередь может даже не дойти
foreton1245_notRot avatar

foreton1245_notRot

June 6, 2024 at 12:43 PM

Я обычно стою по 4-6 часов (ксати донятят)
joyshka avatar

joyshka

June 10, 2024 at 08:38 PM

ставишь пассы и ждёшь пока тебе задонят
beslansaitow avatar

beslansaitow

June 11, 2024 at 08:30 PM

Это действительно работающий метод, мне в общем получалось зарбатывать около 20 тысяч робуксов, дам совет, такое большое кол-во робуксов дают НЕ на русских серверах, американцы донят какие-то сумашедшие деньги в роблокс и в том числе тратят робуксы в please donate.
MAmelishkaoo avatar

MAmelishkaoo

June 12, 2024 at 01:08 AM

здра

MAmelishkaoo avatar

MAmelishkaoo

June 12, 2024 at 01:08 AM

здра

FOX_TOPXXX avatar

FOX_TOPXXX

June 14, 2024 at 12:30 PM

оо я помню этот режим
мне туда робаксов 10 где-то задонатили
Veseliy_Kotik1 avatar

Veseliy_Kotik1

June 16, 2024 at 05:37 PM

я только заработал 23 робукса(

arinarssssmjdsH2 avatar

arinarssssmjdsH2

June 26, 2024 at 08:16 PM

я обычно ставила кликер ночью в плиз донат чтобы экран не выключался, а потом как выяснилось этот кликер куда-то нажал и купил там табличку за 100 роб:)
PapanyaArthas avatar

PapanyaArthas

July 20, 2024 at 01:31 PM

Если войсчат покдлючить, и зайти на серверы с ним, то заработать можно куда больше. Вывел там +- 100 робуксов, короче метод рабочий, хоть и держится на удаче
__8814 avatar

__8814

July 21, 2024 at 12:15 AM

Чтоб создать свой товар надо заплатить робуксы!!! Ну вернее чтоб создать свой про одежду
shadowex12345 avatar

shadowex12345

July 21, 2024 at 12:53 AM

gghbbhjfccffvbbbbbn
yopolo2 avatar

yopolo2

August 1, 2024 at 02:15 PM

use solara executor to execute scripts in roblox and make robux.

Join the conversion by creating an account on Gamehag

enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy

режим "pls donate" on Roblox Forum on Gamehag