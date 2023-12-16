режим "pls donate"

kosmo244 Расскажу о том, как бесплатно заработать робаксы

kosmo244 в этом режиме легко зарабатывать робаксы, надо потратить немного времени, чтоб создать Донат, но после тебе будут донатить другие игроки, надо лишь придумать какой-нибудь смешной лозунг

Tiransik и как ето зделать?

Sinaka оо я помню этот режим

мне туда робаксов 40 где-то задонатили

Luminx2 стоишь по несколько часов

это важная деталь

и конечно, тех людей, которые хотят задонатить, меньше тех, кому нужен донат, поэтому до вас очередь может даже не дойти

foreton1245_notRot Я обычно стою по 4-6 часов (ксати донятят)

joyshka ставишь пассы и ждёшь пока тебе задонят

beslansaitow Это действительно работающий метод, мне в общем получалось зарбатывать около 20 тысяч робуксов, дам совет, такое большое кол-во робуксов дают НЕ на русских серверах, американцы донят какие-то сумашедшие деньги в роблокс и в том числе тратят робуксы в please donate.

MAmelishkaoo здра





MAmelishkaoo здра





FOX_TOPXXX оо я помню этот режим

мне туда робаксов 10 где-то задонатили

Veseliy_Kotik1 я только заработал 23 робукса(





arinarssssmjdsH2 я обычно ставила кликер ночью в плиз донат чтобы экран не выключался, а потом как выяснилось этот кликер куда-то нажал и купил там табличку за 100 роб:)

PapanyaArthas Если войсчат покдлючить, и зайти на серверы с ним, то заработать можно куда больше. Вывел там +- 100 робуксов, короче метод рабочий, хоть и держится на удаче

__8814 Чтоб создать свой товар надо заплатить робуксы!!! Ну вернее чтоб создать свой про одежду

shadowex12345 gghbbhjfccffvbbbbbn