Не принимают задание

FelMaks231 Создал новую почту и ак, выполнил требование, и отклонено что не новый ак, обратился в поддержку, и мне ответили что я уже играл в эту игру и это не честно, вы серьёзно? А как мне выполнить квест то? набивать 3 кила и прекращать, бред какой-то, там не выиграть нормально не убивая больше 3 противников.

pitonnn Даа... механизм начисления баллов здесь уникальный.... :-(



vorobyev_tema там написано что надо как минимум а не максимум . думаю просто они или не понимают что написали или просто так считают . у меня было 23 кила но это нормально если ты играл в эту игру . я вот играл в эту игру давно . создал новый аккаунт для этого задания . и набрал 23 кила потому что просто уже умею в это играть . или вот можно набраться скилла как с world of tanks . почти тоже самое и там тоже можно набраться скилла и быстро сделать 8 побед . поэтому это просто полный бред насчет этого.

alexander139 Не принимают скрин, где больше чем надо:

"Выиграй 10 битв и уничтожь не менее 5 врагов".

Как вы решили? Я каждую победу не скринил.

Valfir09 у меня тоже такая проблема

roma07777777 как скрин отправить

roma07777777 как скрин отправить

Devillalexxx Так а как оспорить *? где адрес поддерки ?





chifi_chifinskii Мусор 2 раза отклонили типо старый акк ну их на.. время только тратить

P1POKILL Проверка скриншотов у них делается в слепую. Я также сделал новую почту и зарегал на неё акк. Поиграл часик и кидаю скрин, но его в тупую отклонили 3 раза мол "у вас не новый аккаунт".

rostynch1k создал новый акк выполнил задание отправил скрин и не принимают почему?

XoMaK126 мужики у меня такой вопрос я нечаяно скинул не скрин а фото из инета которое скачал мне за это не что не будент?





WW82 я тоже не понимаю

fayrest Создал новую почту и ак, выполнил требование, и отклонено что не новый ак, обратился в поддержку, и мне ответили что я уже играл в эту игру и это не честно, вы серьёзно?

lohskincsgo гейм хаг конченые это аккаунт новый 8 побед куча килов и не принимают :clown:

XoMaK126 у меня тоже ровно 8 побед 32 убиства и все равно не приняли пидорасы

у меня был акк но там не было написано что ты не должен был до этого в нее играть





eyver я даже не удивлён, что отклоняют задания, хотя я всё выполнил

XoMaK126 эти гниды уже полторы недели отклоняют мой скрин хотя там ровно 8 побед и акк я создал новый меня это бесит уже

RitkaKastaeva у меня не приняли задание, потому что я якобы не создала новый аккаунт, хотя это не так, как можно исправить данную ошибку?