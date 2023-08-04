Не принимают задание

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Rain

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apprentice rank iconBURGER CUBE: hi
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novice rank iconKamilos31: Guys, do you know how to buy a Google Play gift card here with gems?
novice rank iconBence: hi
novice rank iconmirazh: Hello everyone
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adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Hello
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
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novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
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novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
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novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
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apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
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novice rank iconpkeydrop876543: hey
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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
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novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
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Не принимают задание

FelMaks231 avatar

FelMaks231

August 4, 2023 at 07:20 PM

Создал новую почту и ак, выполнил требование, и отклонено что не новый ак, обратился в поддержку, и мне ответили что я уже играл в эту игру и это не честно, вы серьёзно? А как мне выполнить квест то? набивать 3 кила и прекращать, бред какой-то, там не выиграть нормально не убивая больше 3 противников.
pitonnn avatar

pitonnn

August 6, 2023 at 11:50 AM

Даа... механизм начисления баллов здесь уникальный.... :-(
vorobyev_tema avatar

vorobyev_tema

August 6, 2023 at 02:05 PM

там написано что надо как минимум а не максимум . думаю просто они или не понимают что написали или просто так считают . у меня было 23 кила но это нормально если ты играл в эту игру . я вот играл в эту игру давно . создал новый аккаунт для этого задания . и набрал 23 кила потому что просто уже умею в это играть . или вот можно набраться скилла как с world of tanks . почти тоже самое и там тоже можно набраться скилла и быстро сделать 8 побед . поэтому это просто полный бред насчет этого.
alexander139 avatar

alexander139

August 7, 2023 at 04:16 PM

Не принимают скрин, где больше чем надо:
"Выиграй 10 битв и уничтожь не менее 5 врагов".
Как вы решили? Я каждую победу не скринил.
Valfir09 avatar

Valfir09

August 8, 2023 at 07:40 AM

у меня тоже такая проблема
roma07777777 avatar

roma07777777

August 21, 2023 at 01:36 AM

как скрин отправить
roma07777777 avatar

roma07777777

August 21, 2023 at 01:36 AM

как скрин отправить
Devillalexxx avatar

Devillalexxx

August 21, 2023 at 04:16 AM

Так а как оспорить *? где адрес поддерки ?

chifi_chifinskii avatar

chifi_chifinskii

August 21, 2023 at 05:15 PM

Мусор 2 раза отклонили типо старый акк ну их на.. время только тратить
P1POKILL avatar

P1POKILL

August 24, 2023 at 09:10 AM

Проверка скриншотов у них делается в слепую. Я также сделал новую почту и зарегал на неё акк. Поиграл часик и кидаю скрин, но его в тупую отклонили 3 раза мол "у вас не новый аккаунт".
rostynch1k avatar

rostynch1k

August 24, 2023 at 04:42 PM

создал новый акк выполнил задание отправил скрин и не принимают почему?
XoMaK126 avatar

XoMaK126

September 5, 2023 at 05:38 PM

мужики у меня такой вопрос я нечаяно скинул не скрин а фото из инета которое скачал мне за это не что не будент?

WW82 avatar

WW82

September 5, 2023 at 05:46 PM

я тоже не понимаю
fayrest avatar

fayrest

September 6, 2023 at 06:31 PM

Создал новую почту и ак, выполнил требование, и отклонено что не новый ак, обратился в поддержку, и мне ответили что я уже играл в эту игру и это не честно, вы серьёзно?
lohskincsgo avatar

lohskincsgo

September 6, 2023 at 11:02 PM

гейм хаг конченые это аккаунт новый 8 побед куча килов и не принимают :clown:
XoMaK126 avatar

XoMaK126

September 7, 2023 at 07:34 PM

у меня тоже ровно 8 побед 32 убиства и все равно не приняли пидорасы
у меня был акк но там не было написано что ты не должен был до этого в нее играть

eyver avatar

eyver

September 12, 2023 at 08:14 PM

я даже не удивлён, что отклоняют задания, хотя я всё выполнил
XoMaK126 avatar

XoMaK126

September 18, 2023 at 12:50 AM

эти гниды уже полторы недели отклоняют мой скрин хотя там ровно 8 побед и акк я создал новый меня это бесит уже
RitkaKastaeva avatar

RitkaKastaeva

October 4, 2023 at 03:25 AM

у меня не приняли задание, потому что я якобы не создала новый аккаунт, хотя это не так, как можно исправить данную ошибку?
Ellie19 avatar

Ellie19

December 6, 2024 at 06:04 PM

не знаю

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Не принимают задание on War Thunder Forum on Gamehag