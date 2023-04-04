Стоит ли скачивать и играть в Геншин ?

Думаю эта тема поможет не только мне с выбором, но и многим другим людям
Лично я считаю что Геншин Импакт очень интересный приключенческий экшен, мне очень нравится эта игра, советую скачать
Советую скачать только тем, кому нравится сюжет и внешняя часть игры, потому что фармить артефакты и убиваться за горстку камней истоков за которые небе ничего не дадут - плохая идея
я советую эту игру. интересная сюжетная линия
не стоит игра бесплатная но зато бесплатная не сказать игра весит на телефон много и на пк по графике не очень. в игре сильный гринд конечно он обязателен но если ты решил найти идеальные вищи хоть на 1 отряд то это дело закончат только внуки. также разработчики очень жадные даже немного присутствует гонка вооружений (каждый новый донат немного лучше) и накопив валюту наконецто получив нового героя а он может выпасть макс 90 лутбокс при этом получать волюту довольно таки сложно без доната при этом ты ещё можешь проиграть 50 на 50 и ещё нужно оружие которое выбивается также и созвездия и улучшения оружия причём говорят новые герои без их оружия не очень сильны и эти оружия раскрываются только на легендарном герое для которого оно предназначено. Сюжет тоже давольнотаки слаб повествованием ( персонажи рассказивающие чтото часто говорят ну очень много постоянно становясь в одни и теже позы, квесты дополнительные обычно являются заданиями в которых нужно поубивать мобов) а ивенты временные хотя козалось что так и должно быть и так геншин занимает меньше памяти но в них рассказываются истории и можно получить уникальные предметы. Сами ивенты с минииграми почти ни разу не предуманы разработчиками всё с других игр и козалось бы вот там есть создание уровней но интересново врятли можно сделпть и ивенты проподают поэтому создатели карт и всего такого не делают карты. Также новые обнавления выходят вроде с нормальной частотой но в итоге получается что история закончится даже не в 2025. Авобще героев никак не балансируют после выхода. И тебе придётся гриндить ресурсы на персонажей убивать мобов для книг опыта ещё убивать мобов для других книг убивать боссов для камней убивать других боссов для ресов собирать ресурсы для улучшений. В игре даже уметь играть не нужно автонаводка сама выбирает цель что неудобно ибо выбора нет. Единственное полезное чему можно научится это использование кадров бессмертия после рывка но разработчики об их существовании игрокам в игре не гово
ну если игра бесплатная не значит что там нет доната... начнем с того что любая игра- это изначально продукт, выпущенный компанией для заработка денег, и да, играя не вкладывая денег вы врядли сможете собрать всех персонажей выкачанных в максимум, но вполне можно сделать группу персонажей которые смогут быстро чистить любой контент в игре. Сам играю с релиза по пару часов в день и не разочарован.
Очень советую поиграть в геншин, есть сюжет, есть много персонажей которых вы сможете прокачать спомощью убивания боссов, собирать по миру вещички или же покупать и так же им выбивать оружие.
мне кажется определенно стоит скачать геншин, может просто попробовать или чисто из за интереса. у меня 59 ранг, ни разу не пожалела что играю, много обновлений но так же иногда и скучно бывает
рекомендую попробувати пограти в геншин імпакт, на мою думку дуже класна гра.
Не стоит , если не хотите что б ваш компьютер взорвался или система слетела (как у меня)
игра в начале в геншин, потом пришел отчим и я зашел в танки
Определенно стоит, меня затянуло на год
советую, есть что поделать и сюжет имбовый