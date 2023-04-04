Стоит ли скачивать и играть в Геншин ?

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fnogaj
Gem10
Rain

Gem300

novice rank iconKamilos31: Guys, do you know how to buy a Google Play gift card here with gems?
novice rank iconBence: hi
novice rank iconmirazh: Hello everyone
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Hello
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
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novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
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Стоит ли скачивать и играть в Геншин ?

Freuser avatar

Freuser

April 4, 2023 at 09:07 PM

Думаю эта тема поможет не только мне с выбором, но и многим другим людям
russlan_loginov avatar

russlan_loginov

April 4, 2023 at 10:54 PM

Лично я считаю что Геншин Импакт очень интересный приключенческий экшен, мне очень нравится эта игра, советую скачать
lusian0708 avatar

lusian0708

April 5, 2023 at 01:44 AM

Советую скачать только тем, кому нравится сюжет и внешняя часть игры, потому что фармить артефакты и убиваться за горстку камней истоков за которые небе ничего не дадут - плохая идея
lillawq avatar

lillawq

April 5, 2023 at 05:18 PM

я советую эту игру. интересная сюжетная линия
c_mukpo123 avatar

c_mukpo123

April 5, 2023 at 08:54 PM

не стоит игра бесплатная но зато бесплатная не сказать игра весит на телефон много и на пк по графике не очень. в игре сильный гринд конечно он обязателен но если ты решил найти идеальные вищи хоть на 1 отряд то это дело закончат только внуки. также разработчики очень жадные даже немного присутствует гонка вооружений (каждый новый донат немного лучше) и накопив валюту наконецто получив нового героя а он может выпасть макс 90 лутбокс при этом получать волюту довольно таки сложно без доната при этом ты ещё можешь проиграть 50 на 50 и ещё нужно оружие которое выбивается также и созвездия и улучшения оружия причём говорят новые герои без их оружия не очень сильны и эти оружия раскрываются только на легендарном герое для которого оно предназначено. Сюжет тоже давольнотаки слаб повествованием ( персонажи рассказивающие чтото часто говорят ну очень много постоянно становясь в одни и теже позы, квесты дополнительные обычно являются заданиями в которых нужно поубивать мобов) а ивенты временные хотя козалось что так и должно быть и так геншин занимает меньше памяти но в них рассказываются истории и можно получить уникальные предметы. Сами ивенты с минииграми почти ни разу не предуманы разработчиками всё с других игр и козалось бы вот там есть создание уровней но интересново врятли можно сделпть и ивенты проподают поэтому создатели карт и всего такого не делают карты. Также новые обнавления выходят вроде с нормальной частотой но в итоге получается что история закончится даже не в 2025. Авобще героев никак не балансируют после выхода. И тебе придётся гриндить ресурсы на персонажей убивать мобов для книг опыта ещё убивать мобов для других книг убивать боссов для камней убивать других боссов для ресов собирать ресурсы для улучшений. В игре даже уметь играть не нужно автонаводка сама выбирает цель что неудобно ибо выбора нет. Единственное полезное чему можно научится это использование кадров бессмертия после рывка но разработчики об их существовании игрокам в игре не гово
c_mukpo123 avatar

c_mukpo123

April 5, 2023 at 08:55 PM

у самого 53 ранг макс 60
slimex2 avatar

slimex2

April 7, 2023 at 07:47 PM

ну если игра бесплатная не значит что там нет доната... начнем с того что любая игра- это изначально продукт, выпущенный компанией для заработка денег, и да, играя не вкладывая денег вы врядли сможете собрать всех персонажей выкачанных в максимум, но вполне можно сделать группу персонажей которые смогут быстро чистить любой контент в игре. Сам играю с релиза по пару часов в день и не разочарован.
JustFish avatar

JustFish

April 7, 2023 at 08:56 PM

Очень советую поиграть в геншин, есть сюжет, есть много персонажей которых вы сможете прокачать спомощью убивания боссов, собирать по миру вещички или же покупать и так же им выбивать оружие.
akaunt123 avatar

akaunt123

April 17, 2023 at 04:56 PM

норм игра
ktalevr avatar

ktalevr

April 18, 2023 at 01:13 PM

мне кажется определенно стоит скачать геншин, может просто попробовать или чисто из за интереса. у меня 59 ранг, ни разу не пожалела что играю, много обновлений но так же иногда и скучно бывает
VasTen373 avatar

VasTen373

May 17, 2023 at 10:24 PM

рекомендую попробувати пограти в геншин імпакт, на мою думку дуже класна гра.
Anon1709281749 avatar

Anon1709281749

March 1, 2024 at 02:49 PM

Не стоит , если не хотите что б ваш компьютер взорвался или система слетела (как у меня)
MaziK_52 avatar

MaziK_52

March 18, 2024 at 06:23 PM

игра в начале в геншин, потом пришел отчим и я зашел в танки
limonad2006 avatar

limonad2006

May 12, 2024 at 11:27 PM

Определенно стоит, меня затянуло на год
Luminx2 avatar

Luminx2

June 2, 2024 at 12:19 AM

советую, есть что поделать и сюжет имбовый

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Стоит ли скачивать и играть в Геншин ? on Genshin Impact Forum on Gamehag