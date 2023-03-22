Отклонили 2 раза

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Gem7
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fnogaj
fnogaj
Gem10
Rain

Gem300

novice rank iconBence: hi
novice rank iconmirazh: Hello everyone
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Hello
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
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novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
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Отклонили 2 раза

topchikgames77 avatar

topchikgames77

March 22, 2023 at 07:40 PM

Я зарегистрировался по ссылке, все награды по ссылке дали на аккаунт, квест выполнил как надо, но они отклоняют, якобы аккаунт не по ссылке зарегистрирован. Что делать?
axror_xurramov avatar

axror_xurramov

March 22, 2023 at 11:01 PM

У меня тоже та же проблема, я выполнил задание на игру Carnage получение 1 лвл а скриншот не приняли. У меня дух упал выполнить другие задание мне кажется тут не честно всё.:thumbsdown:
oitu avatar

oitu

March 23, 2023 at 09:55 PM

У меня тоже отклонили 2 раза(

topchikgames77 avatar

topchikgames77

March 28, 2023 at 08:47 AM

Такое ощущение, что они даже не проверяют скриншоты и ровно по истечению суток отклоняют квест по выдуманной причине, что как будто аккаунт не по ссылке зарегистрирован. Причём только когда я написал в поддержку, мне наконец-то приняли первый квест, только второй квест принимать не хотят всё по той же выдуманной причине, хотя это вообще не логично. Аккаунт всё тот же, я его не менял и отклонять второй квест по той же причине просто тупо! Вот с War Thunder такого не было, квсеты быстро принимались, за 15 минут и не один квест не отклоняли, а здесь уже несколько дней одно и то же
skyWHYbuster avatar

skyWHYbuster

March 28, 2023 at 01:49 PM

Ну тебе хотя бы что то сделали, а я игру успел пройти и все еще первый квест жду

Queen_Aize0 avatar

Queen_Aize0

June 10, 2023 at 04:29 PM

короче обратись к мисти опиши проблему и потом отправь заново она приянла мою таким способом
warvamp avatar

warvamp

July 6, 2023 at 12:52 PM

как вообще дела?
eto4ne4chetire avatar

eto4ne4chetire

August 1, 2023 at 06:35 PM

сайт не принимает png формат, нужен jpeg. посмотри в инете как изменить
vorobyev_tema avatar

vorobyev_tema

August 8, 2023 at 11:52 AM

что за нафиг у вас творится . просто сделай ник такой же как и в gamehag и все . считай что квест примут . ну и ещё просто поменять ник стоит бешеных денег
kitkat13 avatar

kitkat13

October 26, 2024 at 08:46 PM

Где написано, что ник в игре должен совпадать с ником Gamehag? Почему этот главный пункт правил нигде не указан? А если такой ник уже занят, что делать? Регистрация вроде по их реф ссылке идет, и они это могут видеть, но принимать скриншот с другим ником не хотят. И как связаться с живой техподдержкой? В Misty просто набор ответов.
FroGGPRO avatar

FroGGPRO

October 29, 2024 at 07:14 PM

Проверьте что ник совпадает как на gamehag, а также поставьте в игре английский язык. У меня одобрили квест. Если в игре ник уже занят, попробуйте его немного "подделать", допустим букву O заменить на 0.
FroGGPRO avatar

FroGGPRO

November 3, 2024 at 03:32 PM

Если отклонили по причине что то пошло не так, то сделайте еще победу и скиньте снова. Мне приняли последний квест за 14 боев, хотя я сделал 15

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Отклонили 2 раза on World of Warships - Bonus Forum on Gamehag