Отклонили 2 раза

topchikgames77 Я зарегистрировался по ссылке, все награды по ссылке дали на аккаунт, квест выполнил как надо, но они отклоняют, якобы аккаунт не по ссылке зарегистрирован. Что делать?

axror_xurramov У меня тоже та же проблема, я выполнил задание на игру Carnage получение 1 лвл а скриншот не приняли. У меня дух упал выполнить другие задание мне кажется тут не честно всё.:thumbsdown:



oitu У меня тоже отклонили 2 раза(





topchikgames77 Такое ощущение, что они даже не проверяют скриншоты и ровно по истечению суток отклоняют квест по выдуманной причине, что как будто аккаунт не по ссылке зарегистрирован. Причём только когда я написал в поддержку, мне наконец-то приняли первый квест, только второй квест принимать не хотят всё по той же выдуманной причине, хотя это вообще не логично. Аккаунт всё тот же, я его не менял и отклонять второй квест по той же причине просто тупо! Вот с War Thunder такого не было, квсеты быстро принимались, за 15 минут и не один квест не отклоняли, а здесь уже несколько дней одно и то же

skyWHYbuster Ну тебе хотя бы что то сделали, а я игру успел пройти и все еще первый квест жду





Queen_Aize0 короче обратись к мисти опиши проблему и потом отправь заново она приянла мою таким способом

warvamp как вообще дела?

eto4ne4chetire сайт не принимает png формат, нужен jpeg. посмотри в инете как изменить

vorobyev_tema что за нафиг у вас творится . просто сделай ник такой же как и в gamehag и все . считай что квест примут . ну и ещё просто поменять ник стоит бешеных денег

kitkat13 Где написано, что ник в игре должен совпадать с ником Gamehag? Почему этот главный пункт правил нигде не указан? А если такой ник уже занят, что делать? Регистрация вроде по их реф ссылке идет, и они это могут видеть, но принимать скриншот с другим ником не хотят. И как связаться с живой техподдержкой? В Misty просто набор ответов.

FroGGPRO Проверьте что ник совпадает как на gamehag, а также поставьте в игре английский язык. У меня одобрили квест. Если в игре ник уже занят, попробуйте его немного "подделать", допустим букву O заменить на 0.