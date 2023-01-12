Как заработать робуксы бесплатно?

klever32021

Заработать робуксы можно нескольками способами

1.этот сайт, вроде довольно просто,даже просче чем на робломайнере

2.сайт робломайнер /я не в коем случаи не рекламирую этот сайт просто говорю как факт/

3.продавая геймпасы

4.если ты умееш делать отличную одежду то заработай 10 робуксов на пункте прошлых пунктах и создавай

5. если ты умееш строить и шариш в блендере то для тебя открыты платформы на которых твои роботы будут покупать среди них есть HiddenDevs|roblox /это дискорд серв/ а также на платформе облокса есть то-то по типу кружочка создателей на которых тоже за постройки или же заказы моделей/карт/скриптов ты получаеш деньги



надеюсь я тебе помог