Объясните пожалуйста (65 мини квестов)

Roksalina Как понять, что ты сделал 65 мини-квестов и это какие квесты, желтые?

nikowawa1 в основном это побочные задания которые рядом около желтых главных и сами главные, посмотреть можно в выполненных задачах нажав один разочек Esc :) должно быть 50 задач одной страны так сказать и 15 задач как у меня в другой уже месте, они раздельны по категории будут в будущем у тя

peterzet74 Интерестно - нулевой аккаунт, неделя игры - проход всех КВ, а в ответ У ВАС НЕ НОВЫЙ АККАУНТ ???? Где косяк????

и так уже 2й раз...

peterzet74 зарегится под новым аком не проблема - потратить неделю на КВ - мелочи... и снова схватить ответ - У ВАС НЕ НОВЫЙ АККАУНТ... будет весьма обидно....

Lostie1 я так и не понял, где посмотреть сколько задач я выполнил, можете подсказать где это искать?





Roksalina Я просто выполнила в сумме 100 квестов, там не считала сколько желтых и т.д. И сдала, за 10 минут засчитали. Квесты вкладку открываете и там видно в завершенных сколько вы сделали

idleboy все засчитали?





Roksalina У меня да, все засчитали

kotain4 Кто нибудь может обьяснить каким знаком обозначено мини-квест?





Roksalina Да, просто все квесты делаете и все. В сумме более 60+ штук





darklife1 куда здавать надо

Jamper2009 Отличная игра особенно на андроид!!!

rafuldodrl Игра понравилась , интересно и красиво , только квест бы приняли

staftu66 я не знаю как их вополнять

Gamehag_777 Могли бы пример скриншота сделать, чтоб легче понять, что требуется.

mickle_jordan как узнать сколько ты выполнил? И где они находяться?





fors051984 у меня не принимает скрин пишет обнови страницу и попробуй зановр

mickle_jordan Где находяться эти квесты и как они выглядят?





n0blz куда скидывать скриншот? Скажите пожалуйста!?

Queen_Aize0 блииин скажите где эти квесты не могу найти???



