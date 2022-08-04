Объясните пожалуйста (65 мини квестов)

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Rain

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novice rank iconKamilos31: Hello
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
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novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
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novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
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novice rank iconpkeydrop876543: hey
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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
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novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
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novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
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adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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Объясните пожалуйста (65 мини квестов)

Roksalina avatar

Roksalina

August 4, 2022 at 02:55 AM

Как понять, что ты сделал 65 мини-квестов и это какие квесты, желтые?
nikowawa1 avatar

nikowawa1

August 7, 2022 at 05:11 PM

в основном это побочные задания которые рядом около желтых главных и сами главные, посмотреть можно в выполненных задачах нажав один разочек Esc :) должно быть 50 задач одной страны так сказать и 15 задач как у меня в другой уже месте, они раздельны по категории будут в будущем у тя
peterzet74 avatar

peterzet74

August 7, 2022 at 06:45 PM

Интерестно - нулевой аккаунт, неделя игры - проход всех КВ, а в ответ У ВАС НЕ НОВЫЙ АККАУНТ ???? Где косяк????
и так уже 2й раз...
peterzet74 avatar

peterzet74

August 7, 2022 at 06:59 PM

зарегится под новым аком не проблема - потратить неделю на КВ - мелочи... и снова схватить ответ - У ВАС НЕ НОВЫЙ АККАУНТ... будет весьма обидно....
Lostie1 avatar

Lostie1

August 7, 2022 at 09:01 PM

я так и не понял, где посмотреть сколько задач я выполнил, можете подсказать где это искать?

Roksalina avatar

Roksalina

August 7, 2022 at 10:04 PM

Я просто выполнила в сумме 100 квестов, там не считала сколько желтых и т.д. И сдала, за 10 минут засчитали. Квесты вкладку открываете и там видно в завершенных сколько вы сделали
idleboy avatar

idleboy

August 21, 2022 at 01:33 PM

все засчитали?

Roksalina avatar

Roksalina

August 22, 2022 at 01:25 PM

У меня да, все засчитали
kotain4 avatar

kotain4

August 26, 2022 at 01:51 PM

Кто нибудь может обьяснить каким знаком обозначено мини-квест?

Roksalina avatar

Roksalina

August 26, 2022 at 05:57 PM

Да, просто все квесты делаете и все. В сумме более 60+ штук

darklife1 avatar

darklife1

October 27, 2022 at 09:08 PM

куда здавать надо
Jamper2009 avatar

Jamper2009

October 29, 2022 at 07:22 AM

Отличная игра особенно на андроид!!!
rafuldodrl avatar

rafuldodrl

November 1, 2022 at 06:51 PM

Игра понравилась , интересно и красиво , только квест бы приняли
staftu66 avatar

staftu66

January 26, 2023 at 03:20 AM

я не знаю как их вополнять
Gamehag_777 avatar

Gamehag_777

February 11, 2023 at 03:18 AM

Могли бы пример скриншота сделать, чтоб легче понять, что требуется.
mickle_jordan avatar

mickle_jordan

February 15, 2023 at 06:57 PM

как узнать сколько ты выполнил? И где они находяться?

fors051984 avatar

fors051984

February 16, 2023 at 03:21 AM

у меня не принимает скрин пишет обнови страницу и попробуй зановр
mickle_jordan avatar

mickle_jordan

February 16, 2023 at 04:52 PM

Где находяться эти квесты и как они выглядят?

n0blz avatar

n0blz

April 12, 2023 at 11:08 AM

куда скидывать скриншот? Скажите пожалуйста!?
Queen_Aize0 avatar

Queen_Aize0

June 14, 2023 at 09:49 PM

блииин скажите где эти квесты не могу найти???

Hellmor_228sas avatar

Hellmor_228sas

August 20, 2023 at 04:31 AM

Какой скрин скидывать?
оконо с квестами? или характеристик?
или сразу оба этих окна?

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Объясните пожалуйста (65 мини квестов) on Lost Ark Forum on Gamehag