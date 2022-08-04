Объясните пожалуйста (65 мини квестов)

Как понять, что ты сделал 65 мини-квестов и это какие квесты, желтые?
в основном это побочные задания которые рядом около желтых главных и сами главные, посмотреть можно в выполненных задачах нажав один разочек Esc :) должно быть 50 задач одной страны так сказать и 15 задач как у меня в другой уже месте, они раздельны по категории будут в будущем у тя
Интерестно - нулевой аккаунт, неделя игры - проход всех КВ, а в ответ У ВАС НЕ НОВЫЙ АККАУНТ ???? Где косяк????
и так уже 2й раз...
зарегится под новым аком не проблема - потратить неделю на КВ - мелочи... и снова схватить ответ - У ВАС НЕ НОВЫЙ АККАУНТ... будет весьма обидно....
я так и не понял, где посмотреть сколько задач я выполнил, можете подсказать где это искать?
Я просто выполнила в сумме 100 квестов, там не считала сколько желтых и т.д. И сдала, за 10 минут засчитали. Квесты вкладку открываете и там видно в завершенных сколько вы сделали
Кто нибудь может обьяснить каким знаком обозначено мини-квест?
Да, просто все квесты делаете и все. В сумме более 60+ штук
Отличная игра особенно на андроид!!!
Игра понравилась , интересно и красиво , только квест бы приняли
я не знаю как их вополнять
Могли бы пример скриншота сделать, чтоб легче понять, что требуется.
как узнать сколько ты выполнил? И где они находяться?
у меня не принимает скрин пишет обнови страницу и попробуй зановр
Где находяться эти квесты и как они выглядят?
куда скидывать скриншот? Скажите пожалуйста!?
блииин скажите где эти квесты не могу найти???
Какой скрин скидывать?
оконо с квестами? или характеристик?
или сразу оба этих окна?