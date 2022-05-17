Aut или YBA

Юба советую больше, там анимаций больше, есть скины и менее сложная система в искании стрел и т.д. Удобней и интересней юба
Юба советую больше, там анимаций больше, есть скины и менее сложная система в искании стрел и т.д. Удобней и интересней юба
Всем привет. Хочу найти человека для игры в юбу (Колезей/сбр) Играю на TWOX и KCR мой дискорд: timho#3367
юба и aut разные игры
одна игра по вселеной джо джо
а другая по разным вселеным
как то глупо сравнивать эти игры
ребят скем можно потрейдится в aut
ребят скем можно потрейдится в aut