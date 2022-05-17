Aut или YBA

jsd_dnchn Какой джоджо режим лутше

Kirillhacker757 ЮБА лучше как по мне





qwass UBA лучше

Kramkost Юба советую больше, там анимаций больше, есть скины и менее сложная система в искании стрел и т.д. Удобней и интересней юба





Kramkost Юба советую больше, там анимаций больше, есть скины и менее сложная система в искании стрел и т.д. Удобней и интересней юба





Rage31 юба интереснее

nooslyu Согласен, юба лучше

klesher2012 Всем привет. Хочу найти человека для игры в юбу (Колезей/сбр) Играю на TWOX и KCR мой дискорд: timho#3367





2921761danil юба и aut разные игры

одна игра по вселеной джо джо

а другая по разным вселеным

как то глупо сравнивать эти игры





Nova07 ребят скем можно потрейдится в aut