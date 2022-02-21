Косплееры в roblox!?

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Rain

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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
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novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
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novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
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Косплееры в roblox!?

Seif_ avatar

Seif_

February 21, 2022 at 02:10 PM

Хотели бы вы стать одним из них или может именно для этого вы на gamehag? Каких косплееров вы встречали и знаете ли от куда персонаж, которого косплеят? Кого бы вы закосплеили в роблокс?
piska_bobepa avatar

piska_bobepa

February 21, 2022 at 02:54 PM

Я не знала, что люди косплеят даже роблокс.. а на gamehag я ради того, чтобы получить робуксы.
Met_matveyaka avatar

Met_matveyaka

February 21, 2022 at 09:17 PM

Роблокс косплеят?Мне кажется скоро будут уже косплеить реал лайф
)))

Maksim_ka_999 avatar

Maksim_ka_999

February 21, 2022 at 09:26 PM

прикольно
Maksim_ka_999 avatar

Maksim_ka_999

February 21, 2022 at 09:26 PM

прикольно
xM1shax avatar

xM1shax

February 22, 2022 at 02:46 AM

Роблокс косплеят?Мне кажется скоро будут уже косплеить реал лайф
)))
Timerues11 avatar

Timerues11

February 22, 2022 at 03:31 AM

я некого не хочу косплеить
Scp173love avatar

Scp173love

February 22, 2022 at 05:07 AM

честно говоря , я не очень люблю косплей
DANMIRCODER avatar

DANMIRCODER

February 22, 2022 at 09:08 AM

чеее как это так
Seif_ avatar

Seif_

February 22, 2022 at 04:40 PM

Ребятки, мне кажется не все понимают смысл слова "косплей". Косплей-копирование внешности персонажа книги, фильма, аниме, игры и др. Люди создают скины-косплеи в роблоксе на разных персонажей.
regba_lolka avatar

regba_lolka

February 23, 2022 at 02:46 AM

Я видал пока-что аниме косплееров.
witherrrrr avatar

witherrrrr

February 23, 2022 at 02:55 AM

Хотели бы вы стать одним из них или может именно для этого вы на gamehag? Каких косплееров вы встречали и знаете ли от куда персонаж, которого косплеят? Кого бы вы закосплеили в роблокс?

21 FEBRUARY 2022 09:10 2173


DAN1TEX avatar

DAN1TEX

February 23, 2022 at 04:20 AM

видел много косплеев в роблоксе

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Косплееры в roblox!? on Roblox Forum on Gamehag