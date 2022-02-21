Косплееры в roblox!?

Seif_ Хотели бы вы стать одним из них или может именно для этого вы на gamehag? Каких косплееров вы встречали и знаете ли от куда персонаж, которого косплеят? Кого бы вы закосплеили в роблокс?

piska_bobepa Я не знала, что люди косплеят даже роблокс.. а на gamehag я ради того, чтобы получить робуксы.

Met_matveyaka Роблокс косплеят?Мне кажется скоро будут уже косплеить реал лайф

)))





Maksim_ka_999 прикольно

Maksim_ka_999 прикольно

xM1shax Роблокс косплеят?Мне кажется скоро будут уже косплеить реал лайф

)))

Timerues11 я некого не хочу косплеить

Scp173love честно говоря , я не очень люблю косплей

DANMIRCODER чеее как это так

Seif_ Ребятки, мне кажется не все понимают смысл слова "косплей". Косплей-копирование внешности персонажа книги, фильма, аниме, игры и др. Люди создают скины-косплеи в роблоксе на разных персонажей.

regba_lolka Я видал пока-что аниме косплееров.

witherrrrr Хотели бы вы стать одним из них или может именно для этого вы на gamehag? Каких косплееров вы встречали и знаете ли от куда персонаж, которого косплеят? Кого бы вы закосплеили в роблокс?



21 FEBRUARY 2022 09:10 2173





