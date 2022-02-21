Косплееры в roblox!?

Хотели бы вы стать одним из них или может именно для этого вы на gamehag? Каких косплееров вы встречали и знаете ли от куда персонаж, которого косплеят? Кого бы вы закосплеили в роблокс?
Я не знала, что люди косплеят даже роблокс.. а на gamehag я ради того, чтобы получить робуксы.
Роблокс косплеят?Мне кажется скоро будут уже косплеить реал лайф
)))
Роблокс косплеят?Мне кажется скоро будут уже косплеить реал лайф
)))
я некого не хочу косплеить
честно говоря , я не очень люблю косплей
Ребятки, мне кажется не все понимают смысл слова "косплей".
Косплей-копирование внешности персонажа книги, фильма, аниме, игры и др.
Люди создают скины-косплеи в роблоксе на разных персонажей.
Я видал пока-что аниме косплееров.
Хотели бы вы стать одним из них или может именно для этого вы на gamehag? Каких косплееров вы встречали и знаете ли от куда персонаж, которого косплеят? Кого бы вы закосплеили в роблокс?
21 FEBRUARY 2022 09:10 2173
видел много косплеев в роблоксе