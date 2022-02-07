что бы вы купили имея 1000 робуксов?

Я бы купил норм одежду и разные режимы,я вообще на геймхаге ради 100 робуксов которых мне не хватает на GPO (Grand Piece Online).А ну ещё геймпасы в режимах которые хотел и приватные сервера,ну в общем всё что можно.
я бы купил скины и отдавал подписчикам в ютубе.хахаха
немного на скин немного бы гейм пасов купил наверн
сделала бы себе норм скин
дополнил свой текущий скин в роблоксе всякими аксексуарами
Геймпассы и немного одежды
я бы купил голову и бросил играть в роблокс
игра роблокс полное говно
я не перестану повторять что эта игра говно
перестаньте играть и я перестану это писать игра говно
Я бы купил себе обвес для вооружения и патронов (Стоит 150 робуксов, аксессуар). Купил бы военный шлем (50 робуксов, около того). Ну и может какую-нибудь старенькую военнуй винтовку (Аксессуар). Остальное бы оставил на расходы на серверах (Например, купил бы парашют на Naval Warfare)
Bloxville и кучу доната в режимах
вещи, геймпасы и другое ????
Я бы купил мозги создателю этого сайта.
я бы купил геймпасу пет симулятор и другие, потомучто скины не главные