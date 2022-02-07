что бы вы купили имея 1000 робуксов?

Alinocka007 я бы купила одежды

Debil_YOY Я бы купил норм одежду и разные режимы,я вообще на геймхаге ради 100 робуксов которых мне не хватает на GPO (Grand Piece Online).А ну ещё геймпасы в режимах которые хотел и приватные сервера,ну в общем всё что можно.

Mixcer я бы купил скины и отдавал подписчикам в ютубе.хахаха

imwant_nitrofuck немного на скин немного бы гейм пасов купил наверн

aNdReWuS админочку

Lera_34578 сделала бы себе норм скин

Graywolf_32795 крылья

swizzyfiks_gribfreexyz дополнил свой текущий скин в роблоксе всякими аксексуарами



StarkBit Геймпассы и немного одежды

vladkring9000000 я бы купил голову и бросил играть в роблокс

vladkring9000000 игра роблокс полное говно

vladkring9000000 игра говно





vladkring9000000 я не перестану повторять что эта игра говно





vladkring9000000 перестаньте играть и я перестану это писать игра говно

ChlenistonogoeP Я бы купил себе обвес для вооружения и патронов (Стоит 150 робуксов, аксессуар). Купил бы военный шлем (50 робуксов, около того). Ну и может какую-нибудь старенькую военнуй винтовку (Аксессуар). Остальное бы оставил на расходы на серверах (Например, купил бы парашют на Naval Warfare)

GreenLime Bloxville и кучу доната в режимах

Lopoiun вещи, геймпасы и другое ????

senger1 Я бы купил мозги создателю этого сайта.

firry_ua я бы купил геймпасу пет симулятор и другие, потомучто скины не главные