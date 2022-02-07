что бы вы купили имея 1000 робуксов?

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Rain

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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
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что бы вы купили имея 1000 робуксов?

Alinocka007 avatar

Alinocka007

February 7, 2022 at 12:11 AM

я бы купила одежды
Debil_YOY avatar

Debil_YOY

February 7, 2022 at 01:09 AM

Я бы купил норм одежду и разные режимы,я вообще на геймхаге ради 100 робуксов которых мне не хватает на GPO (Grand Piece Online).А ну ещё геймпасы в режимах которые хотел и приватные сервера,ну в общем всё что можно.
Mixcer avatar

Mixcer

February 7, 2022 at 12:07 PM

я бы купил скины и отдавал подписчикам в ютубе.хахаха
imwant_nitrofuck avatar

imwant_nitrofuck

February 8, 2022 at 04:15 PM

немного на скин немного бы гейм пасов купил наверн
aNdReWuS avatar

aNdReWuS

February 8, 2022 at 06:39 PM

админочку
Lera_34578 avatar

Lera_34578

February 8, 2022 at 07:13 PM

сделала бы себе норм скин
Graywolf_32795 avatar

Graywolf_32795

February 8, 2022 at 07:39 PM

крылья
swizzyfiks_gribfreexyz avatar

swizzyfiks_gribfreexyz

February 13, 2022 at 05:49 PM

дополнил свой текущий скин в роблоксе всякими аксексуарами
StarkBit avatar

StarkBit

February 14, 2022 at 04:03 AM

Геймпассы и немного одежды
vladkring9000000 avatar

vladkring9000000

February 14, 2022 at 12:42 PM

я бы купил голову и бросил играть в роблокс
vladkring9000000 avatar

vladkring9000000

February 14, 2022 at 12:42 PM

игра роблокс полное говно
vladkring9000000 avatar

vladkring9000000

February 14, 2022 at 12:43 PM

игра говно

vladkring9000000 avatar

vladkring9000000

February 14, 2022 at 12:43 PM

я не перестану повторять что эта игра говно

vladkring9000000 avatar

vladkring9000000

February 14, 2022 at 12:43 PM

перестаньте играть и я перестану это писать игра говно
ChlenistonogoeP avatar

ChlenistonogoeP

February 14, 2022 at 01:30 PM

Я бы купил себе обвес для вооружения и патронов (Стоит 150 робуксов, аксессуар). Купил бы военный шлем (50 робуксов, около того). Ну и может какую-нибудь старенькую военнуй винтовку (Аксессуар). Остальное бы оставил на расходы на серверах (Например, купил бы парашют на Naval Warfare)
GreenLime avatar

GreenLime

February 14, 2022 at 04:00 PM

Bloxville и кучу доната в режимах
Lopoiun avatar

Lopoiun

February 14, 2022 at 04:29 PM

вещи, геймпасы и другое ????
senger1 avatar

senger1

February 14, 2022 at 05:42 PM

Я бы купил мозги создателю этого сайта.
firry_ua avatar

firry_ua

February 14, 2022 at 10:58 PM

я бы купил геймпасу пет симулятор и другие, потомучто скины не главные
bersin avatar

bersin

February 14, 2022 at 11:09 PM

я бы купила одежды

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что бы вы купили имея 1000 робуксов? on Roblox Forum on Gamehag