Rain

Gem299

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novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
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novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
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adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
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novice rank iconGamer /: Greetings to you all
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novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
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novice rank iconItalia Troller: for games
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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
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novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
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Какие звуки слышут враги в кс

ThePlayNormal avatar

ThePlayNormal

February 4, 2022 at 06:42 PM

Звук в кс
ThePlayNormal avatar

ThePlayNormal

February 4, 2022 at 06:42 PM

1 это когда вы деретесь с воздухом
ThePlayNormal avatar

ThePlayNormal

February 4, 2022 at 06:43 PM

2 когда вы рассматриваете оружие то это никто не слышит но это вам мешает
ThePlayNormal avatar

ThePlayNormal

February 4, 2022 at 06:44 PM

3. когда вы пользуетесь скопом то это делает громкий звук который слышат каждый
ThePlayNormal avatar

ThePlayNormal

February 4, 2022 at 06:44 PM

4. когда вы прыгаете то слышан только 1 шум а остальные слышны только вам
ThePlayNormal avatar

ThePlayNormal

February 4, 2022 at 06:45 PM

5. когда достаете нож то это слышат каждый, вот поэтому вас убивают когда вы достаете нож
ThePlayNormal avatar

ThePlayNormal

February 4, 2022 at 06:46 PM

6. когда вы делаете обезвреживаете/закладываете бомбу то слышан только 1 звук, вот почему люди часто делает фейк дефюз/закладку бомы
ThePlayNormal avatar

ThePlayNormal

February 4, 2022 at 06:48 PM

7. когда вы убиваете кого то то слышан звук крови который помогает врагу понять где вы
ThePlayNormal avatar

ThePlayNormal

February 4, 2022 at 06:49 PM

8. когда вы поднимаетесь по лестнице то этот звук слышен всем
tipo_bogdan avatar

tipo_bogdan

February 9, 2022 at 01:01 PM

обычные а ты как думал)???
pedronis avatar

pedronis

February 12, 2022 at 11:22 PM

спасиба бальшое теперь я не буду битса с воздухом
lornerr avatar

lornerr

February 13, 2022 at 05:28 AM

обычные а ты как думал?

Karacuk avatar

Karacuk

February 16, 2022 at 12:42 PM

все звуки
ytkavekipase avatar

ytkavekipase

February 20, 2022 at 08:15 PM

ходьба, прыжок, смена оружия, перезарядка, граффити, прицеливание

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