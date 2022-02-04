Какие звуки слышут враги в кс

ThePlayNormal Звук в кс

ThePlayNormal 1 это когда вы деретесь с воздухом

ThePlayNormal 2 когда вы рассматриваете оружие то это никто не слышит но это вам мешает

ThePlayNormal 3. когда вы пользуетесь скопом то это делает громкий звук который слышат каждый

ThePlayNormal 4. когда вы прыгаете то слышан только 1 шум а остальные слышны только вам

ThePlayNormal 5. когда достаете нож то это слышат каждый, вот поэтому вас убивают когда вы достаете нож

ThePlayNormal 6. когда вы делаете обезвреживаете/закладываете бомбу то слышан только 1 звук, вот почему люди часто делает фейк дефюз/закладку бомы

ThePlayNormal 7. когда вы убиваете кого то то слышан звук крови который помогает врагу понять где вы

ThePlayNormal 8. когда вы поднимаетесь по лестнице то этот звук слышен всем

tipo_bogdan обычные а ты как думал)???

pedronis спасиба бальшое теперь я не буду битса с воздухом



lornerr обычные а ты как думал?





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