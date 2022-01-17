стоит ли играть?

Я думаю лучше играть на своё усмотрение :)
Мобайл легенд хорошая игра хоть это и копия Доты но сама игруха стоит того чтобы в нее сыграли!
думаю тут на своё усмотрение, если ты не справляешься с дотой, то эта игра для тебя, а если хотя бы механику понимаешь как играть в Dotа2, то играй в доту
Игра для мощных компов. Если комп слабый, то будет тормозить. Если слабый интернет даже не пробуйте. Впрочем, уровни набираются легко и без проблем.
Вполне хорошая игра, если есть возможность ,то да
Можно поробовать и поиграть
Я пробував мне не понравилось (у каждого своє мнение) я би порокомендував моблу (Mobail legends)
Мне больше нравится Mobile Legends.
стоит попробовать эту игру
стоит игра очень интересная и затягивающая
Лига лигенд очень интересная игра, но там надо много думать, мне нравится играть в нее, много крутых персонажей , способностей, влияет очень твоя тактика, ганги леса, как ты держишь лейн, от предметов и т.п
да игра развивается время потраченное на нее того стоит