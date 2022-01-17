стоит ли играть?

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Bel Santos
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Ibrahim Boutaleb
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Rain

Gem299

novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
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стоит ли играть?

Anon1631288183 avatar

Anon1631288183

January 17, 2022 at 11:58 AM

стоит ли играть?
csgocases_com70 avatar

csgocases_com70

January 17, 2022 at 03:01 PM

да игра хорошая
vacban7 avatar

vacban7

January 17, 2022 at 03:18 PM

Я думаю лучше играть на своё усмотрение :)

DETALISS avatar

DETALISS

January 17, 2022 at 11:59 PM

конешно стоит игра топ
Foksik288 avatar

Foksik288

January 18, 2022 at 07:58 PM

Попробывать стоит
noobforaDoodmo avatar

noobforaDoodmo

December 23, 2022 at 03:30 PM

Мобайл легенд хорошая игра хоть это и копия Доты но сама игруха стоит того чтобы в нее сыграли!
AslanRuslan avatar

AslanRuslan

December 24, 2022 at 04:26 PM

Итересно конечно.
kokashap avatar

kokashap

December 31, 2022 at 11:34 PM

думаю тут на своё усмотрение, если ты не справляешься с дотой, то эта игра для тебя, а если хотя бы механику понимаешь как играть в Dotа2, то играй в доту
Seregka777 avatar

Seregka777

January 6, 2023 at 12:39 AM

Игра для мощных компов. Если комп слабый, то будет тормозить. Если слабый интернет даже не пробуйте. Впрочем, уровни набираются легко и без проблем.
Cheeser4808 avatar

Cheeser4808

January 13, 2023 at 09:11 PM

Вполне хорошая игра, если есть возможность ,то да
artem202349 avatar

artem202349

February 8, 2023 at 05:48 PM

игра хорошая..
Keksik011 avatar

Keksik011

March 20, 2023 at 02:57 PM

Можно поробовать и поиграть
LOX22222 avatar

LOX22222

March 23, 2023 at 06:02 PM

да можно игра норм
LOX22222 avatar

LOX22222

March 23, 2023 at 06:02 PM

да можно игра норм
Al1ster avatar

Al1ster

March 26, 2023 at 06:53 PM

Я пробував мне не понравилось (у каждого своє мнение) я би порокомендував моблу (Mobail legends)
Petya5233 avatar

Petya5233

April 8, 2023 at 10:32 PM

Мне больше нравится Mobile Legends.
Anonymous1586637323 avatar

Anonymous1586637323

April 9, 2023 at 02:13 AM

стоит попробовать эту игру
cseklog avatar

cseklog

May 8, 2023 at 04:39 PM

стоит игра очень интересная и затягивающая
sasha55589 avatar

sasha55589

July 30, 2023 at 04:34 PM

Спробувати варто
ttt_topgg avatar

ttt_topgg

September 1, 2023 at 12:37 AM

Лига лигенд очень интересная игра, но там надо много думать, мне нравится играть в нее, много крутых персонажей , способностей, влияет очень твоя тактика, ганги леса, как ты держишь лейн, от предметов и т.п
Krokus1337 avatar

Krokus1337

November 22, 2023 at 08:26 PM

да игра развивается время потраченное на нее того стоит

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