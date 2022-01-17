стоит ли играть?

Anon1631288183 стоит ли играть?

csgocases_com70 да игра хорошая

vacban7 Я думаю лучше играть на своё усмотрение :)





DETALISS конешно стоит игра топ

Foksik288 Попробывать стоит

noobforaDoodmo Мобайл легенд хорошая игра хоть это и копия Доты но сама игруха стоит того чтобы в нее сыграли!

AslanRuslan Итересно конечно.

kokashap думаю тут на своё усмотрение, если ты не справляешься с дотой, то эта игра для тебя, а если хотя бы механику понимаешь как играть в Dotа2, то играй в доту

Seregka777 Игра для мощных компов. Если комп слабый, то будет тормозить. Если слабый интернет даже не пробуйте. Впрочем, уровни набираются легко и без проблем.

Cheeser4808 Вполне хорошая игра, если есть возможность ,то да

artem202349 игра хорошая..

Keksik011 Можно поробовать и поиграть

LOX22222 да можно игра норм

LOX22222 да можно игра норм

Al1ster Я пробував мне не понравилось (у каждого своє мнение) я би порокомендував моблу (Mobail legends)

Petya5233 Мне больше нравится Mobile Legends.

Anonymous1586637323 стоит попробовать эту игру

cseklog стоит игра очень интересная и затягивающая

sasha55589 Спробувати варто

ttt_topgg Лига лигенд очень интересная игра, но там надо много думать, мне нравится играть в нее, много крутых персонажей , способностей, влияет очень твоя тактика, ганги леса, как ты держишь лейн, от предметов и т.п